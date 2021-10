„S výsledkem jsem spokojený, s předvedenou hrou už ne,“ řekl po zápase rýmařovský trenér Milan Furik. „Začali jsme dobře, bohužel to nám vydrželo jenom deset minut. Inkasovali jsme branku, která nás rozhodila. Prakticky za první poločas jsme pomalu nevystřelili na branku. Nelíbilo se mi to,“ přiznal Milan Furik a dodal: „Nebyli jsme se schopni dlouho dostat do tempa.“ Domácí poslal do vedení po pěkné akci lobem přes brankáře Kameníka Nieslaník. „První poločas byl z naší strany hodně slušný. Měli jsme více šancí, byli jsme nebezpeční,“ pochvaloval si kouč Nového Jičína Martin Štverka.

Po přestávce přišel velký obrat Rýmařova. Postaral se o něj Pavel Jeřábek. Nejdříve si naběhl na kolmou přihrávku o dvě minuty později se prezentoval úspěšnou dorážkou. „Druhý poločas byl z naší strany lepší. Díky Jeřábkovi se nám podařilo výsledek otočit. Mohli jsme i přidat třetí gól, ale to se nám nepodařilo,“ vracel se hostující stratég ke druhé půli. Jenomže Jeřábek trefil nejdříve břevno a pak neproměnil penaltu, která byla nařízena za faul na Navrátila. „Po našem druhém gólu dění na trávníku připomínalo boj. Hra se kouskovala, bylo to hodně soubojové. Škoda, že se nám nepodařilo ani jednu ze šancí proměnit. Zápas byl otevřený až do samotného závěru,“ zakončil své hodnocení Milan Furik.

„Zápas jsme ztratili kvůli našemu tříminutovému výpadku. Přitom jsme věděli, že Rýmařov má dobrý přechod do útoku. Bohužel nám dal dvě branky,“ posteskl si Štverka. „Do pětasedmdesáté minuty šlo o nadprůměrné divizní utkání, pak do jeho osudu promluvil rozhodčí, když nepísknul penaltu za jasný faul na našeho hráče. Místo toho jsme dostali červenou. Na rozhodčího si nikdy nestěžuji, ale teď to bylo už přes čáru, cítím hořkou pachuť,“ zlobil se domácí stratég. „I v deseti jsme chtěli s výsledkem něco udělat, avšak to se nám nepodařilo,“ zakončil.

Nový Jičín – Rýmařov 1:2 (1:0)

Branky: 19. Nieslaník – 59. a 61. Jeřábek. Rozhodčí: Vařacha – Dorotík, Slováček. ŽK: Hub, Zagol, Staněk, Heiník, Hurta – Kameník, J. Furik, Jeřábek, Hleba. ČK: 75. Hurta. Diváci: 85.

Nový Jičín: Hub – Gaži, Heiník, Nippert (79. Magdon), Hujo – Knedla (66. Mrkvička), Zagol, Vokoun, Hurta – Staněk, Nieslaník. Trenér: Martin Štverka.

Rýmařov: Kameník – D. Furik (78. J. Kocúr), K. Kocúr, Kolísek, Hleba (91. Hradil) – Procházka, Konečný (68. Kršek), M. Furik, Navrátil, J. Furik – Jeřábek. Trenér: Milan Furik.