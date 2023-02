„Kluci v přípravě makají. Hodně z nich má stoprocentní účast na trénincích. V tomhle směru je to dobré. Zapojili se naši marodi, což je velké pozitivum,“ pochvaloval si Furik první měsíc přípravy.

„Leden byl hodně o běhání. Museli jsme nějaké kilometry naběhat. Posilování v tělocvičně mají kluci na zpestření, aby zpevnili tělo. Myslím, že je to i baví,“ pokračoval trenér.

V únoru přijdou na řadu první tři přípravné zápasy. Dvakrát se tým Milana Furika vydá do Olomouce, kde se střetne s mladšími dorostenci Sigmy a s divizním HFK. Soupeř pro jeden únorový termín je prozatím ještě v jednání.

„Jsou to hráči dorostu. Pro naše hráče to bude zajímavá zkouška, protože zápas by měli zvládnout. Pro nás hrají zkušenosti, mladí kluci Sigmy jsou ale určitě kvalitní a hlavně běhaví. V tomto utkání si chci otestovat, jak jsme nastavení v hlavě,“ řekl Milan Furik k utkání se sedmnáctkou Sigmy, která hraje celostátní ligu mladšího dorostu a v týmu má několik mládežnických reprezentantů České republiky.

Ladit formu směrem k prvnímu jarnímu mistrovskému zápasu bude Jiskra v březnu zápasy proti Jeseníku a Šternberku. „S Jeseníkem se chceme potkat už dlouho. V minulosti jsme měli přípravné zápasy domluvené, ale zhatilo nám je počasí. Šternberk má velkou kvalitu. Pro nás to bude generálka na první jarní kolo. Zápas proti Šternberku chceme již odehrát na trávě,“ zakončil trenér.

Jiskra Rýmařov začne jarní část divize F v sobotu 18. března utkáním proti Novému Jičínu.

Plán přípravných zápasů: 11. února: Soupeř v jednání. 18. února: SK Sigma Olomouc U17 – SK Jiskra Rýmařov. 25. února: 1. HFK Olomouc – SK Jiskra Rýmařov, 4. března: FK Jeseník – SK Jiskra Rýmařov, 11. března: FK Šternberk – SK Jiskra Rýmařov