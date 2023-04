V pětatřiceti letech dokazuje, že je stále oporou zadních řad rýmařovské Jiskry. Letos to platí dvojnásob. Však také Kamil Kocúr doposud ještě nechyběl na hřišti ani minutu. Přispívá tak k jarnímu obrození Rýmařova. řekl po nedělní výhře v Bílovci.

Kamil Kocúr | Foto: Tomáš Furik

Jiskra na hřišti favorita nezachytila vstup do zápasu a již ve 2. minutě inkasovala. Svěřenci Milana Furika ale nepanikařili a třemi přesnými zásahy převrátili zápas na svoji stranu. Tři body si z venku přivezli domů do podhůří Jeseníků poprvé od 7. května loňského roku, kdy zvítězili 4:1 ve Vítkovicích. “Nemyslím si, že jsme ve špatné formě. Spíš naopak. Inkasovaný gól v úvodu, to bylo takové zaspání,“ řekl zkušený hráč po utkání. „Začátek zápasu jsme sice nezachytili, ale do zápasu jsme se dostali. Máme kvalitní tým a po vydařené přípravě si věříme,“ konstatoval.

Rýmařov v úvodních čtyřech kolech nalezl přemožitele pouze jednou. V Karviné prohrála Jiskra až gólem v samotném závěru. I z tohoto utkání si ale rýmařovští odnesli spíše pozitiva. „Předvedli jsme nadstandardní výkon. Utkání mělo vysokou kvalitu. Víme, že máme mužstvo na to, abychom hráli dobrý fotbal,“ vrátil se Kocúr k utkání proti rezervě Karviné.

Tým Jiskry na jaře vybojoval již sedm bodů, tedy polovinu toho, co nastřádal na podzim. „Mezi podzimem a jarem byla velká pauza. Nelze to porovnávat. Přípravu jsme měli hodně kvalitní a dostali jsme se do formy. Byť někteří naši klíčoví hráči mají určité zdravotní problémy, jsme celkově jako tým na jiné vlně. A že jsme získali sedm bodů? Myslím, že jsme jich mohli uhrát i víc,“ pokračoval Kocúr, který při zranění Jiřího Furika vede rýmařovské hráče z pozice kapitána. Ztrátami měl na mysli již zmíněný duel v Karviné, kde Rýmařov přinejmenším sahal po bodu. Mrzelo jej rovněž remízové utkání v Novém Jičíně, kde Jiskra dvakrát vedla a víc než polovinu zápasu hrála v početní výhodě.

Nyní jsou hráči Rýmařova v klidnějších vodách a vyhlížejí okresní derby proti Krnovu, jemuž na podzim podlehli těsně 0:1. „Na soupeře se nesmíme ohlížet, musíme se soustředit na náš vlastní výkon. Proti Krnovu hrajeme doma, nemůžeme chtít nic jiného, než vyhrát. A to není jen Krnov, bude to i v dalších utkáních po zbytek sezony,“ zakončil Kocúr

Utkání mezi Jiskrou a Krnovem začne v Rýmařově tuto sobotu v 16:00.