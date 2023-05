/FOTOGALERIE/ Další těžký duel čekal v neděli na fotbalisty rýmařovské Jiskry. Na hřišti ve Velkých Hošticích narazili svěřenci trenéra Milana Furika na béčko Slezského FC Opava. V prvním poločase se hosté drželi, ve druhém už kralovala Opava, která nakonec vyhrála 5:0.

SFC Opava B - Jiskra Rýmařov 5:0 | Foto: Deník/Petr Widenka

V úvodní čtvrthodině se oba týmy oťukávaly. Za zmínku stála jen střela Židka ze 14. minuty. Mnohem nebezpečnější byla střela Konečného ve 21. minutě, která jen o centimetry minula brankovou konstrukci. O pět minut později pálil na druhé straně Wojatschke, ale Kameník si s jeho pokusem poradil. Ve 31. minutě Čikl výborně vybojoval míč, přihrál Navrátilovi, který místo střely zvolil přihrávku na nabíhajícího Hlebu. Ten bohužel přestřelil.

Na další příležitost se čekalo do 41. minuty. Jiskra kupila nepřesnosti v rozehrávce, čehož domácí využili a na konci akce pálil z úhlu Šeba. Kameník ale míč nohama vyrazil. Poločas tak byl 0:0. „Moc toho k vidění nebylo. Bylo to vyrovnané, to je pravda, ale z obou stran to byl spíše průměrný výkon. Ani jedno mužstvo se neprosadilo do vyložených gólových šancí. Peťa Kameník měl jeden těžký zákrok, my jsme měli jede větší závar a slušnou střelu Konečného. V první půli se dalo ještě hovořit o tom, že jsme Opavě byli vyrovnaným soupeřem. Ta druhá vůbec dobrá nebyla,“ hodnotil utkání rýmařovský kouč Milan Furik.

Skóre zápasu otevřel v 56. minutě Šeba, který využil nedůrazu v obraně Jiskry. O šest minut později došlo k dalšímu nedorozumění v rýmařovské defenzivě, čehož využil střídající Rybička, který Kameníka přeloboval – 2:0 pro Opavu. Tým Jiskry byl v této fázi zápasu rozhozený a Slezané toho dokonale využili. V 68. minutě dostal hodně prostoru Wojatschke, který zvýšil na 3:0. O pár minut později hlavičkoval nepřesně Pejša. Vzápětí Slezané počtvrté dostali míč za Kameníkova záda, branka však nebyla pro ofsajd uznána. Opavská ofenzivní smršť se ale dál valila na Kameníka a v 77. minutě po Dostálově brance vedla rezerva SFC již 4:0. Domácí nakonec vyhráli 5:0.

„My jsme hráli zhruba šedesát minut. Závěrečnou půlhodinu jsem u kluků neviděl žádné nasazení,“ mrzelo Furika. „Zlomovým momentem bylo, že musel o poločase střídat Michal. Ztratili jsme tak sílu ve středu hřiště. Díru se nám nepodařilo zacelit. Hráči Opavy si po druhém vstřeleném gólu začali více věřit. Kluci posledních třicet minut odflákli. To mě mrzí nejvíc. O výsledek se nesnažili ani porvat. Chybělo nasazení, agresivita. Důkazem budiž jediná žlutá karta za celý zápas. To ukazuje, že to byl z naší strany velice špatný výkon,“ zakončil zklamaný trenér rýmařovské Jiskry.

SFC Opava B – SK Jiskra Rýmařov 5:0 (0:0)

Branky: 63. a 84. Rybička, 57. Šeba, 68. Wojatschke, 77. Dostál. Rozhodčí: Schneider – Broskevič, Trigas. ŽK: Židek, Rybička – D. Furik. Diváci: 120.

Jiskra: Kameník – D. Furik (76. Kršek), K. Kocúr, Kneifel, Dostál – J. Kocúr (56. Tihelka), M. Furik (46. Palys, 71. Zifčák), Konečný, Hleba (56. Křepelka) – Čikl, Navrátil. Trenér: Milan Furik.