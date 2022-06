„Utkání dopadlo tak, jak dopadlo. Bohužel náš tým je ve velmi špatném rozpoložení. Pokud bych se měl vyjádřit nějak k zápasu, tak během prvního poločasu přísnější parametry splňoval pouze jeden hráč, a to byl Michal Furik, který opravdu chtěl hrát,“ řekl k zápasu pro klubový trenér Rýmařova Milan Furik. „Lítal všude po hřišti. Bohužel to skončilo tak, že se ve druhé půli vyšťavil. Po změně stran se takových sedm, osm hráčů již zvedlo. Na druhou stranu můžeme litovat neproměněných šancí. I za stavu 0:1, kdy jsme trefili břevno. Pavel Jeřábek byl ve stoprocentní šanci, kterou by hráč jeho formátu měl proměnit. Po změně stran jsme měli dvě dobré šance. Navi se dostal do zajímavé příležitosti, Tihelka měl dobré momenty, které mohl proměnit. Druhá půle byla o kontaktním gólu, který by nás probudil,“ dokončil své hodnocení zkušený trenér.