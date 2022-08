Značně oslabená Jiskra se soupeře, který přes léto mohutně posiloval, nezalekla a už v prvním poločase se do dvou velkých brankových příležitostí dostal Petr Navrátil. Jeden pokus mu ale gólman Michut vyrazil do břevna, při druhé šanci se útočník Rýmařova snažil brankáře domácích přelobovat, trefil jej však pouze do hlavy.