Rýmařovští hráči po změně stran dlouho nezvládali zachytit tempo hry a velkou část druhé půle byli pod velkým tlakem domácích. Valašské Meziříčí srovnalo v 56. minutě, kdy dobrou ránu Hrdličky nešťastně tečoval jeden z rýmařovských obránců za Kameníkova záda. Inkasovaná branka svěřence Milana Furika neprobudila, i v dalších minutách byli aktivnější domácí. Valaši se však do vyložených šancí nedostávali, obrana Jiskry dokázala odolávat.

„Soupeř nás mačkal, ale klukům dnes nemohu moc věcí tímto směrem vytknout. Ono to pro ně bylo hodně těžké. Kluci se vrací po zranění, někteří hrají se sebezapřením. David Hleba, Pavel Jeřábek, Jirka Furik… Jsem rád, že se do toho alespoň trochu dostali. Nemají ale natrénováno a na hřišti to bylo vidět. Nám se bohužel nepodařilo udržet balón. Obrana se kvůli tomu dostávala pod velký tlak, ve druhé půli byla chvílemi hodně přetížená. Snažil jsem se o přestávce na tohle apelovat, tušil jsem, že se to stane. Z kluků, co byli na hřišti, ale více vymáčknout nešlo. Dnes, poslední zápas, jsme hráli nadoraz,“ řekl po utkání Milan Furik.

Krnov zakončil parádní podzim lupem v Havířově

Paradoxně to tak byl Rýmařov, kdo v závěru mohl vedení strhnout na svoji stranu. Nejprve došlo před Pobořilovou bránou k velkému závaru, kdy se do zakončení dostal nejprve Jeřábek a po něm i dorážející Navrátil, gólman domácích i s notnou dávkou štěstí míč do své brány nepustil. Smůlu měla Jiskra i při akci z 88. minuty. Jiří Furik perfektně uvolnil Navrátila, který se už ocitl sám před Pobořilem. Ten na jeho ránu nedokázal zareagovat, střela rýmařovského útočníka, který na konci podzimu hrál v dobré formě, skončila na pravé tyči.

„Do zápasu jsme šli pochopitelně s tím, že nějaký bodový zisk chceme. Průběh utkání byl dosti divoký. Mohlo to dopadnout všelijak. Hned na úvod bych chtěl pochválit Peťu Navrátila. Zápas mu sedl. V samotném závěru měl velkou šanci, bohužel trefil tyčku. Je to škoda, protože jsem mu ještě jeden gól hodně přál. Dnes jsme po dlouhé době hráli v sestavě, jakou bych si přál, to je na dva útočníky. Bylo to vidět na hřišti. První poločas byl z obou stran velice dobrý. Fotbal musel diváky bavit. Bohužel jsme nedokázali splnit náš cíl, kterým byl zisk patnácti bodů. Tabulka se už dělí na dvě poloviny, my jsme bohužel v té spodní,“ hodnotil utkání rýmařovský stratég.

TJ Valašské Meziříčí – SK Jiskra Rýmařov 2:2 (1:2)

Branky: 8. Vrána, 56. Hrdlička – 7. Navrátil, 12. Kneifel. Rozhodčí: Labaš – Brázdil, Jeřábek. ŽK: L. Pobořil, R. Pobořil – D. Furik, Konečný. Diváků: 104.

Valašské Meziříčí: L. Pobořil – Vozák (86. Křenek), Švec, Macíček, Hrdlička – Smilek (76. Sovák), Žilinský, R. Pobořil, Vrána – Veselý, Výmola. Trenér: Pavel Hajný.

Jiskra: Kameník – D. Furik (62. Michalík), K. Kocúr, Kneifel, Hleba (79. J. Kocúr) – M. Furik, J. Furik, Konečný, Palys (72. Křepelka) – Jeřábek (79. Marek), Navrátil. Trenér: Milan Furik.