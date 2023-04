/FOTOGALERIE/ Parádní zápas odehráli rýmařovští fotbalisté na hřišti favorizovaného Bílovce. Jiskra sice už dvou minutách hry prohrávala, nicméně následně jednoho z aspirantů na postup dokonale překvapila a vy vyhrála 3:2.

Bílovec - Rýmařov 2:3 | Foto: Tomáš Furik

Rýmařovští v úvodu tahali za kratší konec a již ve 2. minutě dostal míč za Kameníkova záda kapitán domácích Limanovský. „Kluci do zápasu opravdu nevstoupili dobře. Bylo jen štěstí, že jsme neinkasovali ještě druhý gól, to by už pak bylo velmi těžké,“ řekl po utkání trenér Milan Furik.

Jeho mužstvo ale úvodní nápor domácích přežilo jen s jednou inkasovanou brankou a po jeho otupení začalo vystrkovat růžky. Již v 10. minutě se ve vyložené šanci ocitl Petr Čikl, jehož nadvakrát vychytal gólman Minařík.

Vyrovnání se rýmařovští dočkali ve 22. minutě. Michal Furik dobře zapresoval, dal si míč na levou nohu a krásnou ranou obstřelil brankáře Bílovce.

A to nebylo vše. Už to vypadalo, že do kabin půjdou oba týmy za nerozhodného stavu, když odražený míč vybojoval Dostál, který krásnou ranou z pětadvaceti metrů prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Jiskra tak šla do druhého poločasu s jednobrankovým náskokem.

„Očekávali jsme, že domácí do toho po změně stran šlápnou. Chtěli jsme přežít jejich tlak,“ komentoval Furik. Jiskra v prvních vteřinách druhé půle přečkala velkou šanci Limanovského, který ve vyložené pozici netrefil bránu.

Bílovec chtěl poprvé na jaře konečně vyhrát, proto se domácí soustředili zejména na ofenzivu. Tím se rýmařovským útočníkům otevírala okénka v obraně, čehož v 58. minutě využili. Navrátil s Čiklem si vyměnili míč a druhý jmenovaný jej dostal do brány. „Míč jsme do brány všichni tlačili očima,“ řekl s úsměvem Furik.

Chvíli poté mohl Čikl náskok Jiskry ještě zvýraznit. Šikovně si položil gólmana na zem, Minařík však reflexivně zvedl ruku a čistou tutovku rýmařovského útočníka zneškodnil. „To byla velká škoda. Bílovec, místo abychom jej definitivně dorazili, se vrhl do závěrečného náporu,“ litoval nevyužité šance Furik.

Bílovec si v závěru vytvořil velkou převahu. Domácí těžili zejména ze standardních situací a zatlačili Jiskru na její polovině. Dva nebezpečné závary, vzniklé po nedůslednosti obrany, zneškodnil Petr Kameník. Až v 90. minutě po jedné další skrumáži pálil Limanovský do prázdné brány. To však bylo vše.

„Díky výhře jsme se dotáhli na týmy, které jsou v klidnějším středu tabulky. Dá se říct, že jsme splnili cíl, který jsme si dali před startem jara. Nyní nás čeká derby s Krnovem, které chceme zvládnout,“ zakončil spokojeně Furik.

FC Bílovec – SK Jiskra Rýmařov 2:3 (1:2)

Branky: 2. a 90. Limanovský – 22. M. Furik, 45. Dostál, 58. Čikl. Rozhodčí: Broskevič – Písečný, Janeček. ŽK: Tomášek, Koschatzký, Raszyk, O. Pavlík, Seidler – Dostál, D. Furik, Kameník, Navrátil, K. Kocúr. Diváků: 360.

Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik (77. J. Kocúr), Kneifel, K. Kocúr, Hleba – M. Furik (37. Palys), Konečný, Dostál, Kršek (66. Křepelka) – Navrátil, Čikl. Trenér: Milan Furik.