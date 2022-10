Na trávníku se od úvodu hrála vyrovnaná partie. Hosté se do vedení dostali ve 28. minutě, kdy po rohovém kopu došlo před Kameníkovou bránou ke skrumáži, v níž se nejrychleji zorientoval Václavíček, jehož rána prošla vším, co jí stálo v cestě. Inkasovaná branka však tým Jiskry nepoložila a již za deset minut bylo srovnáno. Lví podíl na gólu měl dravý Šimon Michalík, který se šikovně prodral do vápna, přiťukl si s Dostálem a následně překonal bohumínského gólmana Kodeše.

I v tomto utkání dodržela Jiskra svoji ne příliš lichotivou tradici. Na konci první půle zůstal po jednom ze střetů na trávníku s bolestmi dorostenec Tomáš Palys, který musel vystřídat. Také po změně stran si nedokázal žádný z týmů vybojovat na hřišti výraznější převahu. V 59. minutě udržel šance Jiskry na bodový zisk v utkání reflexním zákonem gólman Kameník. Chvíli na to se domácí hráči i příznivci radovali. Rýmařovští sehráli rychlou a pohlednou akci, která začala u Konečného s Navrátilem. Jan Kocúr následně šikovně našel aktivního Krška, který parádní přihrávkou vybídl ke střele Konečného. Záložník Jiskry prokázal skvělou kopací techniku a přesnou ranou na zadní tyč poslal Rýmařov do vedení.

Hosté z Bohumína po zbytek zápasu nedokázali zareagovat. Jiskra převzala jeho otěže pevně do svých rukou a byla nebezpečnější. Další branka však již v Rýmařově nepadla. Poprvé od 6. srpna se tak na stadionu Jiskry slavila výhra domácího týmu.

„Velká změna je u přístupu kluků. Odpovědnost musel vzít na sebe každý z nich, protože nikdo jim ze situace, do níž jsme se dostali, nepomůže. Každý bod se v naší situaci počítá. O to cennější je, že jsme doma získali tři. Z nejhoršího venku však ještě zdaleka nejsme. Do konce podzimu to bude stejné. Pro mě je směrodatné, zda se někdo z velkého počtu zraněných hráčů ještě na podzim zapojí. Nemá cenu si nic nalhávat, jedna výhra nás z této šlamastyky nedostala. Pochválit bych chtěl všechny. Musím ocenit zejména to, jak se tým oklepal z vedoucí branky Bohumína. Sice tam byl malinký útlum, ale zvedli jsme se. Ukazuje to, že tohle mužstvo je morálně silné,“ chválil své svěřence po zápase trenér Milan Furik.

V podobném duchu hovořil i střelec vítězné branky Václav Konečný: „Cítíme obrovskou úlevu. Vyhrát jsme už potřebovali jako sůl. Byl to velký boj. Museli jsme otáčet. O to je ta výhra určitě cennější! Navíc v domácím prostředí. Hodně jsme se semkli. Ta série nevydařených výsledků byla hodně dlouhá. Každý jsme museli začít sám u sebe. Soustředili jsme se na svůj výkon. Na hřišti jsme hrabali jeden za druhého. Bohumín měl nějaké šance, které, kdyby proměnil, tak zápas mohl vypadat jinak. To je třeba říct. Měli jsme trochu toho pověstného štěstí.“

SK Jiskra Rýmařov – FK Bospor Bohumín 2:1 (1:1)

Branky: 39. Michalík, 66. Konečný – 28. Václavíček. Rozhodčí: Gasnárek – Tomanec, Ogrodník. ŽK: Navrátil – Bloksch. Diváků: 155.

Jiskra: Kameník – D. Furik (73. Křepelka), K. Kocúr, Kneifel, Palys (46. Kršek) – Dostál, Konečný – Michalík (69. Tihelka), M. Furik, J. Kocúr (90.+2 Marek) – Navrátil. Trenér: Milan Furik.