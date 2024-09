Vypadá to, že fotbalisté rýmařovské Jiskry se rozjeli. V sobotu zvládli další těžké utkání, když dokázali porazit Řepiště 2:0, a to navíc na soupeřově hřišti. Výhra se nerodila lehce. Ve druhém poločase dokonce svěřenci trenéra Milana Furika přežili penaltu.

Zápas se hrál na tvrdém a nerovném povrchu, který oběma týmům ztěžoval kombinaci. Po úvodním oťukávání začala Jiskra soupeře dostávat po deseti minutách postupně pod tlak. A začala si vypracovávat šance. Nejprve Lukáš Kundrátek centroval z rohu na zadní tyč, kde se do míče položil Hleba, který hlavičkoval do náručí gólmana Preisnera.

Po čtvrthodině hry Jiskra dobrým presinkem vybojovala míč, Kocúr z levé strany poslal prudký míč před bránu na Navrátila, který po zpracování pálil levačkou těsně vedle levé tyče.

Třetí šanci měl ve 27. minutě Hleba, který po skrumáži před bránou Řepiště pálil z voleje, míč byl ještě tečován a gólman domácích musel zasáhnout. Vedení se Jiskra dočkala ve 36. minutě. Rýmařovští vpadli do nezformované obrany, v šestnáctce byl faulován Kocúr a sudí nařídil penaltu. Tu zkušeně pod víko proměnil Jiří Furik. Do kabi si tak Jiskra odnášela těsné vedení.

Krátce po změně stran dostali rýmařovští fotbalisté příležitost svůj náskok navýšit. Z přímého kopu nejprve Navrátil trefil zeď, dorážející Lukáš Kundrátek tvrdou ranou nechal vyniknout gólmana domácích. V 52. minutě poprvé vážněji zahrozili i domácí. Střela z přímého kopu byla zdí tečována těsně vedle levé tyče. Řepiště následně kopalo rohový kop a gólman Pitron reflexivně zasáhl proti gólovce domácího hráče. Po šancích z úvodu druhé půle se z obou stran vytratila fotbalovost. Na hřišti se mnohem více bojovalo. Jeden ze zlomových momentů zápasu přišel v 68. minutě. Maloň za protesty viděl druhou žlutou kartu. A protože byla žlutá, viděl následně i červenou a šel předčasně do sprch. I tak to Řepiště nezabalilo, vrhlo všechny síly do útoku a tlačilo se před Pitronovu bránu. V 75. minutě po jednom ze soubojů v šestnáctce Jiskry nařídil sudí Korch penaltu také pro Řepiště. K míči se postavil Martiník, který ale přestřelil nad břevno.

Hned vzápětí Jiskra zasadila soupeři druhý úder. Navrátil dostal pěkný centr za obranu, obhodil si gólmana, a ačkoliv se s míčem dostal do velkého úhlu, a obránci se rychle vraceli, do odkryté brány se nemýlil. Třetí brankou ve třetím ligovém utkání v řadě zvýšil na 2:0. Inkasovaný druhý gól definitivně zlomil odpor domácího týmu. V závěru mohl ještě navýšit vedení Jiskry střídající Tihelka, který měl hned dvě šance. Jednou ho ale vychytal gólman, při druhé přestřelil a své sobotní narozeniny tak gólem neoslavil. Po závěrečném hvizdu však společně se zbytkem týmu mohl slavit třetí ligovou výhru v řadě!

TJ Řepiště – SK Jiskra Rýmařov 0:2 (0:1)

Branky: 37. J. Furik (pen), 79. Navrátil. Rozhodčí: Korch – Šimoník, Prokůpek. ŽK: Preisner, Maloň, Martiník – L. Kundrátek, D. Furik. ČK: 68. Maloň. Diváků: 55.

Řepiště: Preisner – Dedek, Vrzal (77. Vojtěšek), Maloň, Cempírek, Šimurda, Horniak, Čmiel (83. Maléř), Martiník, Kiš (63. Miskařík), Kouřil. Trenér: René Vojtěšek.

Rýmařov: Pitron – P. Kundrátek, Kolísek, Hleba, D. Furik (73. Zapletal) – J. Furik, L. Kundrátek – Navrátil, M. Furik, Kocúr (63. Tihelka) – Němec (80. Marek). Trenér: Milan Furik.