/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté rýmařovské Jiskry se rozjeli. Další tři body vyválčili v Otrokovicích, kde má domácí stánek Baťov. Hostující celek strhl vítězství na svou stranu v samotném závěru, kdy se trefil Jiří Furik. Rýmařov zvítězil 3:2.

Divizní fotbalisté Baťova podlehli Rýmařovu 2:3. | Video: Zapletal Mojmír

Jiskru v posledních týdnech znovu trápí zdravotní problémy. Proti Baťovu trenér nemohl nasadit Milana Křepelku, Pavla Jeřábka, Petra Krška a Jana Kocúra. Mužstvo tak doplnili znovu dorostenci Tomáš Furik, Alexandr Koryťák a Roman Marek. Skóre zápasu, který se hrál na umělé trávě, otevřel v 17. minutě Petr Votava, který po rychlé akci domácích vypálil z pravé strany šestnáctky. Po ráně k tyči se Pitron natahoval marně.

Odpověď Jiskry přišla velmi rychle. Po laciné ztrátě míče domácích ve středu pole odcentroval za obranu Michal Furik na nabíhajícího Romana Marka, který obloučkem nedal gólmanovi šanci zasáhnout. O tři minuty později už byli rýmařovští ve vedení. V šestnáctce byl faulován Jiří Furik a sudí nařídil penaltu. Sám faulovaný si ji vzal na starost a mazácky do protipohybu gólmana upravil skóre na 2:1.

Přestřelka pokračovala a ve 40. minutě už bylo v Otrokovicích znovu srovnáno. Po centru z pravé strany se do míče opřel Patrik Šiška a do kabin tak oba týmy šly za stavu 2:2. Druhý poločas byl na góly podstatně chudší. Když už to vypadalo, že si oba soupeři body rozdělí, vybojoval Marek ve středu pole míč, rýmařovští se hnali do protiútoku do otevřené obrany, Tihelka přihrával z pravé strany, Navrátil míč pustil za sebe na Jiřího Furika, který se trefil do odkryté brány a zajistil svému týmu vítězství.

SK Baťov 1930 – SK Jiskra Rýmařov 2:3 (2:2)

Branky: 17. Votava, 40. Šiška – 24. Marek, 27. z pen a 90. J. Furik. Rozhodčí: Gasnárek – Tomanec, Kostelník. ŽK: Šiška – Tihelka. ČK: 84. Gerych. Diváků: 100.

Baťov: Vitásek – Buchta, Bršlica, Bína, Zapletal, Kopecký, Votava, Hink (46. Marčík), Chytil (85. Lendler), Kašík, Šiška. Trenér: Jindřich Lehkoživ.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – M. Furik (46. T. Furik), J. Furik, Palys (46. Tihelka), Zifčák (75. Koryťák) – Navrátil, Marek. Trenér: Milan Furik.