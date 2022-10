Jiskra šla na hřišti Havířova do vedení po čtvrthodině hry. Hosté dostali příležitost v podobě přímého kopu, který přesně do sítě zahrál Petr Navrátil. Útočník Rýmařova tím přerušil čekání na gól, které trvalo od 3. kola, kdy se prosadil v utkání s rezervou Karviné.

Byla to však jediná vážnější příležitost, kterou si svěřenci Milana Furika v utkání připravili. „Vzhledem k tomu, že jsme museli zasahovat do sestavy, tak se změnil zcela obraz hry. Ve druhém poločase měl Havířov dvě tři stoprocentní šance, které naštěstí nevyužil,“ snažil se trenér Rýmařova najít příčiny, proč se jeho mužstvo po úvodní převaze zatáhlo do defenzivy.

Divoký úvod v Polance. Krnov nakonec urval cenný bod

Domácí Havířov ještě do přestávky srovnal. V utkání jinak vynikajícího Kameníka, který svými zásahy po celý zápas držel Jiskru nad vodou, překonal ve 36. minutě Podešva. „Peťa nám v utkání obrovsky pomohl. Ze vzduchu posbíral spoustu nebezpečných centrů. Při gólové střele neměl šanci zareagovat,“ pokračoval v hodnocení zápasu Furik.

Po změně stran se hrálo spíše na jednu bránu a rýmařovská defenziva nejednou přežila stoprocentní šance Havířova. „S výsledkem a bodem jsme spokojení. Když vezmeme v úvahu, že podzim dohráváme bez několika zraněných hráčů, je pro nás bod z venku cenný,“ zakončil Furik.

Pozice Jiskry v tabulce se tak nezměnila. Po 11. kole zůstala na desáté příčce. V příštím utkání čeká na rýmařovské zřejmě nejočekávanější zápas podzimu. V ostře sledovaném derby si to v sobotu doma od 14:30 rozdají s FC SO Bruntál.

MFK Havířov – SK Jiskra Rýmařov 1:1 (1:1)

Branky: 36. Podešva – 15. Navrátil. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Janeček. ŽK: Michalčák, Mensah, Kisza – Michalík. Diváků: 211.

Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kneifel, Kršek (41. Palys) – Konečný – M. Furik (24. Tihelka, 74. Krywda), Dostál, J. Furik, J. Kocúr (46. Michalík) – Navrátil. Trenér: Milan Furik