Velmi dobrým výkonem se prezentovali fotbalisté rýmařovské Jiskry. Na domácím trávníku porazili s velkým přehledem Polanku, a to 4:1. Třemi asistencimi se blýskl Václav Konečný, mezi střelce se mimo jiné zapsali dorostenci Palys s Křepelkou.

Trenér Milan Furik | Foto: Tomáš Furik

„Dát čtyři góly je příjemné. Je pravda, že Polanka v zimně trochu obměnila kádr a konkrétně defenziva je dost jiná. Byl to dobrý fotbal, přispěla k němu Polanka, která chtěla hrát fotbal. Jsme hodně rád, že jsme dali čtyři branky. Zejména proto, že je dali mladí hráči. Jejich výkony byly opravdu dobré,“ pochvaloval si na klubovém webu kouč rýmařovské Jiskry Milan Furik. „Polanka hrála aktivně, prezentovala se aktivním fotbalem, hrála po zemi. My jsme odpověděli stejnou mincí. Rozdíl byl v tom, že my jsme byli mnohem nebezpečnější, než náš soupeř, který si nějaký větší počet brankových příležitostí nevytvořil,“ pokračoval zkušený stratég.

Velmi dobře zahrál Václav Konečný, který si zapsal tři gólové asitentce. „Obecně moc gólů z rohu nedáváme. Před utkáním jsem klukům v kabině řekl, že by bylo dobré, kdybychom se z rohu alespoň jednou prosadili. Splnili to do puntíku a ještě přidali. Kony to v noze má, to všichni víme. Jsem rád, že jsme proti Polance z jeho přednosti mohli těžit,“ okomentoval produktitu Václava Konečného trenér.

Rýmařov při střelecké chuti, sejmul Polanku

O první dvě branky se postarali obránci Jan Kolísek a Vojtěch Kneifel. „Je vidět, že naše mužstvo prošlo určitou obměnou. V předchozích sezonách jsme byli závislí na jednom střelci, který dal více než deset branek. Mnohem víc. Ať už to byl Tomáš Šupák, nebo Peťa Navrátil a Pavel Jeřábek. Tuto sezonu je naše situace dost negativně ovlivněna tím, že každý ze tří útočníků si v průběhu roku vybral delší úsek, během něhož byl zraněný,“ pokračoval v povídání Milan Furik a dodal: „Přizpůsobili jsme se tomu. Je dobře, že góly dává celé mužstvo. Nyní otěže převzal Peťa Čikl, který nastupuje na hrotu útoku sám. Myslím si, že pro svůj klid měl Polance nějaký ten gól dát. Jednu situaci měl. V těsném závěsu za Peťou je Michal, který má nyní podstatně méně defenzivních úkolů, než v minulosti. A že se prosazují obránci, to je jen a jen dobře. Zejména při standardkách.“

Velkým pozitivem byl výkon dorostenců Milana Křepelky a Tomáše Palyse, kteří se radovali z premiérových branek v divizi. „Už jen to, že se Milan Křepelka objevil v základní sestavě, je odpovědí na tuto otázku. Zasloužil si to za své výkony. Párkrát se snažil o střelu, někdy nepřesně. Ale to je dobře. Je vidět, že sebevědomí mu nechybí. Někdy to mohl řešit více fotbalově, třeba zpětnou přihrávkou na hráče, kteří dobíhali ze druhé vlny. To je o tréninku a zkušenostech. K jeho gólu. Milan byl přesně tam, kde měl být,“ podotkl Milan Furik a k Tomáši Palysovi řekl: „Pokud jde o Tomáše Palyse, počítali jsme již před touto sezonou, že bude stabilním členem kádru mužů. V zimě jej trochu přibrzdilo zranění, takže mu starty dávkujeme za muže i dorostence. Gól dal hlavou po pěkném náběhu. Oba si gól za své výkony v poslední době zasloužili.“

Trenér Milan Furik je znám tím, že umí pracovat s mladými hráči. V minulosti vedl i opavskou devatenáctku v Dorostenecké lize. „Máme záměr, že mužstvo okysličíme našimi mladými dorostenci, kteří aktuálně vedou krajský přebor. Věřím, že se z nich více dostane až do prvního týmu. V případě starších dorostenců mě mrzí, že jim v minulé sezoně nevyšel postup z kraje do divize, kde by získali více zkušeností. Základ v Rýmařově vždy bude z vlastních zdrojů. Čím dřív si hráči řeknou o přesun k nám, tím lépe. Potřebujeme, aby se dorostenci učili od našich zkušených hráčů, kteří stále ještě tvoří jádro našeho divizního týmu. Jejich úkolem nyní je, aby zkušenosti předali mladým a ti pak po nich převzali otěže fotbalu v Rýmařově,“ zakončil povídání Milan Furik.