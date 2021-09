„Hráli jsme proti kvalitnímu týmu. Bohužel opět se ukázalo, čím je tým věkově starší, tím je v divizi kvalitnější,“ řekl úvodem trenér Rýmařova Milan Furik. Jiskra se dostala do vedení ve 30. minutě, kdy Jiří Furik vypálil na brankáře Prepsla, který jeho první pokus sice vyrazil, na dorážku rýmařovského kapitána však již nestačil. Po hodině hry přišlo vyrovnání. Skákavý míč nedokázala obrana Jiskry odehrát, útočník domácích Milar se zorientoval nejlépe a přesnou střelou srovnal na 1:1. V samotném závěru sahali hosté po třech bodech, kdy Jiří Furik vyslal do šance Navrátila, ten ji ale neproměnil. „Soupeř hrozil hlavně centrovanými míči. S těmi jsme si dokázali poradit. Sami jsme mohli v závěru rozhodnout. Navrátil ale situaci nevyřešil dobře. Bodu si ceníme, teď ho musíme potvrdit doma a porazit Dětmarovice,“ zakončil Milan Furik.

V rámci devátého kola Divize se fotbalisté Rýmařova představili na trávníku favorizovaného Frýdlantu. Hosté šli v poločase do vedení, za Frýdlant srovnával po hodině hry Milar. Deset minut před koncem mohl misky vah na stranu Jiskry převážit Navrátil, ale svou šanci neproměnil.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.