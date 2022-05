Po přestávce domácí rychle srovnali. Navrátil se opřel do míče, střela byla sražena k Jiřímu Furikovi, který balon zkušeně uklidil do branky – 1:1. Bohužel z vyrovnání se domácí neradovali dlouho. Šťastně se trefil Goj, za dalších pět minut se prosadil ve skrumáži Navrátil - 2:2. „Od tohoto okamžiku jsme měli převahu, Karvinou mačkali a věřil jsem, že výsledek otočíme,“ poznamenal trenér Furik. V 77. minutě kopala Jiskra rohový kop. Jenomže míče se zmocnili hosté, míč se dostal na Hrušovského, který se krásně trefil – 2:3. „Musím uznat, že to byla krásná branka. Hrušovský to trefil parádně,“ chválil trenér Rýmařova. Domácí si nakonec sáhli na bod. V poslední minutě se ve skrumáži nejlépe zorientoval Navrátil a vyrovnal. „Remíza je spravedlivá. Karviná byla ale hratelným soupeřem. Celý zápas jsme dotahovali, byla velká škoda, že jsme nešli do vedení my, pak by se utkání vyvíjelo jinak, byli bychom klidnější. Hodně nám chyběl Jeřábek, to jsou přesně zápasy, ve kterých je pro nás platný,“ zakončil trenér rýmařovské Jiskry.

Rýmařov – Karviná B 3:3 (0:1)

Branky: 49. J. Furik, 61. a 90. Navrátil – 29. Zych, 56. Goj, 77. Hrušovský. Rozhodčí: Pospíšil – Ehrenberger, Labaš. ŽK: J. Furik, M. Furik, Procházka – Goj. Diváci: 186.

Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik (90.+4 Krywda), K. Kocúr, Procházka, Hleba – M. Furik, Konečný, J. Furik, Palys (46. J. Kocúr) – Tihelka (57. Křepelka), Navrátil. Trenér: Milan Furik.