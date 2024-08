V úvodu zápasu přišly šance Pusté Polomi. Na centr z levé strany se natahoval Frank, ale promáchl. První střelecký pokus Jiskry si v 7. minutě připsal Hleba, ale gólman Slezanů si se slabší ránou nadvakrát poradil. Po čtvrthodině hry už se v Rýmařově slavilo díky spolupráci sourozenců Kundrátků. Patrik zahrával přímý kop, jeho přízemní střelu tečoval Lukáš a míč skončil v síti – 1:0 pro Jiskru.V 21. minutě Michal Furik našel na hranici šestnáctky Navrátila, který měl dostatek volného prostoru na střelu, mířil však pouze nad břevno. Jiskra si udržovala územní převahu, snažila se i o zakončení, několika střeleckým pokusům ovšem scházela přesnost. Do zajímavé šance se ve 33. minutě dostal Tihelka po Kundrátkově příhře, svoji ránu však nasměroval jen do boční sítě.Do přestávky Jiskra své vedení nakonec stačila navýšit. Běžela 38. minuta, když Michal Furik vystihl, kličkou se zbavil Bergera a nakonec přihrál zcela volnému Navrátilovi, který pohodlně zasunul do sítě – 2:0 poločas.

Hosté z Pusté Polomi mohli snížit krátce po změně stran, tvrdou ránu střídajícího Palatického ovšem zblokoval Kamil Kocúr. Na druhé straně kontroval Lukáš Kundrátek, ovšem nebyl přesný. Jiskra toužila dát třetí branku a definitivně zlomit odpor houževnatého soupeře. Po další přihrávce Lukáše Kundrátka pálil na hranici velkého vápna nebezpečně Navrátil, tuto ránu ale gólman hostů lapil.

V této fázi měli rýmařovští velkou převahu a na bránu Polomi se valil jeden útok za druhým. Po faulu na Kolíska sudí nechal Jiskře výhodu, při které z vlastní poloviny prošel hluboko na půlku soupeře Kamil Kocúr, ránu však soupeř vytečoval na roh. Z něj Patrik Kundrátek perfektně odcentroval do vápna na Hlebu, ten se položil do míče a hlavou nebezpečně zakončil. Pouze hbitý zákrok brankáře hostů uchránil Pustou Polom od další inkasované branky.

Hráči Jiskry se radovali z třetí branky v 76. minutě. Jiří Furik si všiml nabíhajícího Hleby, přihrál skrz dva bránící hráče, Hleba si míč vyměnil s Navrátilem a nakonec sám zakončil. O osudu zápasu bylo definitivně rozhodnuto. V závěru zápasu se hosté sympaticky snažili alespoň o čestný úspěch, Pitrona ovšem o čisté konto nepřipravili.

SK Jiskra Rýmařov – SC Pustá Polom 3:0 (2:0)

Branky: 15. L. Kundrátek, 39. Navrátil, 75. Hleba. Rozhodčí: Janeček – Písečný, Stankov. ŽK: Němec – Kozelský. Diváků: 160.

Rýmařov: Pitron – L. Kundrátek, K. Kocúr, Kolísek, Palys – P. Kundrátek, J. Furik – Tihelka (67. J. Kocúr), M. Furik (80. Němec), Hleba – Navrátil (90. Křepelka). Trenér: Milan Furik.