Velmi těžký oříšek čekal na fotbalisty Rýmařova. Jiskra se představila na půdě vedoucího Strání. Hosté se neprezentovali špatným výkonem. Nicméně nakonec prohráli 0:2.

Rýmařov prohrál u favorita | Foto: Michal Furik

Oba týmy se musely ve Strání vypořádat s nepříznivými podmínkami. Jiskra zvolila netradiční rozestavení, na levý kraj obrany se postavil tentokrát Lukáš Zifčák, zatímco David Hleba s Tomášem Palysem vyztužili střed pole. Na lavičce už byl Jiří Furik.

Strání na rýmařovské hráče od úvodu naběhlo, snažilo se vstřelit brzký gól. Navzdory velkému tlaku ale Jiskra přečkala úvodní desetiminutovku bez inkasované branky. Bohužel poté fauloval ve vápně Zifčák a nařízenou penaltu proměnil ve vedoucí gól Strání nejlepší střelec domácích Miklovič. Obraz hry se po vedoucím gólu nezměnil, Strání nadále dobývalo, ale do šancí se buďto nedostávalo, nebo v bráně Jiskry stál připraven Pitron, který několik velkých příležitostí soupeře zneškodnil.

Jiskra měla nějaké náznaky příležitostí, většinou ale byly nepřesné. Aktivní byl směrem do ofenzivy zejména Navrátil. Největší šanci Rýmařova měl na svědomí Kamil Kocúr, jehož střela gólmana Nemravu vyplašila, přízemní pokus si ale cestu do sítě nenašel. V další příležitosti byl v zajímavé šanci Jeřábek, který vytvořil tlak na brankáře domácích, míč ale následně po špatném odkopu Nemravy nedokázal dotlačit do sítě Palys.

Po změně stran to byla Jiskra, která hrála proti větru, většina kombinací tedy musela jít po zemi. Už ve 48. minutě ale prohrávala o dvě branky, když křižnou ranou k tyči navýšil vedení Strání Jan Michalec. Druhý obdržený gól rýmařovské fotbalisty nepoložil, spíše naopak, začali být více aktivní. Velice dobrý výkon podávala zejména středová řada Jiskry, Hleba s Palysem sbírali míče a snažili se tvořit hru.

Dvě dobré příležitosti si Rýmařov připravil. Tou první bylo nastřelené břevno, při druhé šel Navrátil sám na Nemravu, svůj nájezd ale v gól neproměnil.

FC Strání – SK Jiskra Rýmařov 2:0 (1:0)

Branky: 12. Miklovič (pen.), 48. J. Michalec. Rozhodčí: Budovič – Prokůpek, Vlk. ŽK: D. Furik, Hleba. Diváků: 340.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, Kolísek (75. T. Furik), K. Kocúr, Zifčák (62. Němec) – Palys, Hleba – J. Kocúr, Navrátil, Křepelka (83. Marek) – Jeřábek. Trenér: Milan Furik.