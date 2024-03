Fotbalisté rýmařovské Jiskry opět nebodovali. Na domácím trávníku nestačili na Holešov, kterému podlehli 1:3. Svěřenci trenéra Milana Furika měli i kopec smůly. Hned ve čtyřech případech trefili brankovou konstrukci.

Rýmařov doma prohrál | Foto: Michal Furik

Do základní sestavy Jiskry se vrátili David Hleba a Jan Kolísek, kteří nastoupili poprvé od zraněních, které si způsobili během zimní přípravy. První střelecký pokus měl na svědomí Paštěka, který se dostal k odraženému míči, rána však byla hodně nepřesná a Pitron nemusel zasahovat.

Jiskra zahrozila poprvé ve 20. minutě. Marek nadvakrát dostal míč do vápna, první pokus Kolíska obrana Holešova zblokovala, následně se k ráně dostal Navrátil, který vypálil placírkou nepřesně. O pět minut později z hranice šestnáctky nepříjemně vypálil Semenyna, Pitron ale lapil do rukavic. Po souhře mladých pušek se míč po kombinaci Marka s Palysem dostal ke Křepelkovi, který technickou střelou trefil tyč.

Když už to vypadalo, že oba týmy půjdou do kabin do za bezbrankového stavu, zjevil se před šestnáctkou nikým neatakován Semenyna, jenž měl na zakončení dostatek prostoru. Proti jeho střele se Pitron natahoval marně.

Jiskru obdržený gól opařil a v nastavení mohla inkasovat podruhé, proti Kovářově střele se ale vytáhl Pitron, který skvěle zasáhl. Těsně před hvizdem točil Marek rohový kop do brány, ale obrana Holešova míč odvrátila. Blízko vyrovnání byl pět minut po změně stran Křepelka, který ale podruhé trefil brankovou konstrukci. V 56. minutě utekl rýmařovské obraně Mlčák, který se snažil mířit na levou tyč, ale ve stoprocentní šanci minut. Jiskra udeřila z následného rychlého protiútoku, Palys uvolnil Křepelku, který si míč navedl na střelu a svoji třetí šanci už proměnil – 1:1.

Vyrovnávací gól Rýmařov nabudil, aktivní byl i nadále Křepelka. Po centru Navrátila hlavičkoval ve vápně těsně nad břevno. Strhnout vedení na stranu Jiskry mohl o pár momentů později David Hleba, který po rohu hlavičkoval do brány, ale holešovský gólman fantastickým zákrokem vytáhl míč na další roh. Jiskra o šanci na bodový zisk přišla znovu v samotném závěru. Nejprve v 87. minutě tečoval jeden z rýmařovských obránců Kovářovu střelu nešťastně do vlastní brány.

Rýmařovští následně vrhli všechny síly do útoku a sahali po vyrovnání. V 90. minutě propadl míč za obranu k Hlebovi, který v pádu trefil břevno. Po centru z pravé strany hlavičkoval v nastavení nebezpečně Němec, ale holešovský gólman dalším fantastickým zákrokem šanci zlikvidoval.

Při závěrečné snaze Jiskry o vyrovnání, kdy na poslední z rohů šel i Pitron, se k odvrácenému míči dostal Semenyna, který do prázdné brány pečetil na konečných 1:3.

SK Jiskra Rýmařov – SFK ELKO Holešov 1:3 (0:1)

Branky: 56. Křepelka – 44. Semenyna, 87. Kovář, 90.+3 Semenyna. Rozhodčí: Janeček – Proske, Schneider. ŽK: Kolísek – Pirkl, Paštěka. Diváků: 95.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr. Kolísek (83. T. Furik), Hleba – Kršek (34. Křepelka), Palys, Navrátil, J. Kocúr – Marek (75. Němec), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.