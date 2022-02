„Dostáváme se do zápasového tempa. Příprava probíhá podle plánu,“ pochvaluje si trenér Rýmařova Milan Furik. „Utkání s Uničovem mělo kvalitu. Hrálo se v slušném tempu. Pak došlo k prostřídání, a to se projevilo do výsledku,“ pokračoval zkušený kouč. Proti České Třebové sehrála Jiskra velmi slušný poločas. „Začali jsme dobře. První poločas nám vyšel skvěle. Dali jsme v něm čtyři góly,“ poznamenal Milan Furik.