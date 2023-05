/FOTOGALERIE/ Povedený zápas odehráli rýmařovští fotbalisté. Na domácím trávníku nedali šanci nebezpečné Polance. Na konci prvního poločasu zasadili soupeři dvě těžké rány a nakonec vyhráli 4:1.

Rýmařov - Polanka 4:1 | Foto: Kamil Furik

Již v 7. minutě centroval Čikl z pravé strany a obránci Polanky si míč málem srazili do vlastní brány. Na hřišti toho ale v dalších minutách příliš mnoho k vidění nebylo. Bojovalo se zejména o střed pole. Švrčinu se dvakrát pokusil ohrozit Křepelka, ale pálil nepřesně. Ve 34. minutě fauloval Dybal za žlutou pronikajícího Čikla. A protože krátce před tím dostal už jednu žlutou, byl vyloučen. Z následného přímáku pálil Konečný pouze do zdi.

O chvíli později již Jiskra radovala z gólu. Ve 37. minutě Konečný z rohového kopu našel přesně Jana Kolíska, který hlavou otevřel skóre zápasu.

A to nebylo ze strany Jiskry vše. Běžela 40. minuta, další Konečného centr a tentokrát Švrčinu překonal Vojtěch Kneifel. Do kabin tak šla spokojenější Jiskra, která vedla 2:0.

Druhý poločas se dlouho čekalo na úvodní šanci čekalo do 64. minuty. Protiútok do rozevřené obrany táhl Čikl, který míč naservíroval jako na podnose Křepelkovi, který pohodlně skóroval. Pro mladého hráče to byla vůbec premiérová trefa za Jiskru v mužské kategorii. Jen o tři minuty později se z první branky mezi muži radoval také Tomáš Palys. Znovu u toho byl Konečný, který centroval z rohu a Palys hlavou zvýšil již na 4:0. Konečný v utkání zaznamenal tři gólové asistence. Jiskra mohla přidat ještě jeden gól. Po individuální akci Čikla, který vpadl do rozevřené obrany, pálil do odkryté brány Jan Kocúr, ale přestřelil.

Hostům se podařilo v 75. minutě snížit. Gólman Kameník zazmatkoval při rozehrávce a nabil Honovi, který dal na 1:4. Další gól již nepadl a Jiskra tak nad Polankou zvítězila vysoko 4:1.

SK Jiskra Rýmařov – FK SK Polanka nad Odrou 4:1 (2:0)

Branky: 37. Kolísek, 41. Kneifel, 65. Křepelka, 68. Palys – 75. Š. Hon. Rozhodčí: Vejtasa – Ehrenberger, Šrejma. ŽK: Dostál, D. Furik – Jaroš, Dybal, Hluchý, Dohnal, Gajďok, Koutný. Diváků: 200.

Rýmařov: Kameník – Kneifel (69. J. Kocúr), K. Kocúr, Kolísek, Dostál – Křepelka, J. Furik, Konečný, Hleba (62. Palys)– M. Furik – Čikl (77. D. Furik). Trenér: Milan Furik.