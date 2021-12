Roman West: Návrat Žídka bude velkým posílením, Holík je nepostradatelný

Zápas, který se týmu Jiskry nepovedl, byl ten v Bílovci. Nováček ho vyhrál 3:2. „Mohli jsme si klidně odvést tři body. Dokonce jsme i vedli. Bohužel se tak nestalo. Navíc jsme přišli o tři hráče, což se projevilo i v následujících utkáních,“ posteskl si Milan Furik.

Rýmařovu vypadali Jeřábek, Navrátil, Kamil Kocúr, a když se k tomu přidal i Jirka Furik, bylo jasné, že Jiskra lítá v problémech. „Rozpadla se nám osa týmu. Nezbývalo nám nic jiného než čekat, až se kluci uzdraví,“ řekl trenér rýmařovských fotbalistů. Přišla domácí porážka s Polankou a po stejném výsledku padl Rýmařov i v Karviné.

Do skupiny klíčových postav týmů patří útočník Pavel Jeřábek, autor třinácti podzimních branek. „Pavla znám odmalička. Je to bezesporu kvalitní fotbalista. K tomu, aby byl úspěšný, potřebuje pohodu a cítit důvěru. U nás tohle našel a na hřišti to dokáže splatit,“ podotkl Milan Furik.

Kádr Rýmařova má celkově kvalitu. Milan Furik má cit pro dobré doplnění. Zářným příkladem je Michal Procházka. „Tento příchod se určitě povedl. Michal ví, co chce. Je to charakterní kluk, který skvěle do týmu zapadl. Jeho devizou je univerzálnost. Dokáže naskočit na vícero postech, jeho největší sílou je ale defenzíva,“ poznamenal kouč.

A jak to vypadá se změnami v rýmařovském kádru během zimní přestávky? „Ty budou spíše kosmetického charakteru,“ pousmál se Milan Furik.

Jiskra ztrácí na vedoucí Frýdlant čtyři body, nabízí se tedy otázka, zda by nechtěla na jaře zaútočit na postup. „Tým má vítězného ducha, každé utkání chce vyhrát. Ale žádné cíle si nedáváme,“ odpověděl trenér.

Zimní přípravu odstartuje Rýmařov druhý týden v lednu. „Budeme využívat naši umělku, v plánu máme odehrát pět šest přípravných zápasů. Chceme atraktivní soupeře, jejichž sílu neznáme,“ zakončil Milan Furik.