Na pondělním tréninku se ukázala většina hráčů. S výjimkou Michala Procházky, který se s mužstvem z osobních důvodů rozloučil, žádné další odchody směrem z Rýmařova plánovány nejsou. Milanu Furikovi se poprvé hlásili dva noví hráči – Petr Čikl z Libiny a Šimon Michalík z Uničova. „Kluci jsou u nás zatím na zkoušce. Petra Čikla jsem již viděl. Mnoho nechybělo, aby se k nám přidal i na jaře. Je to pro něj velká výzva. Z I.B třídy jde do divize, navíc z Olomouckého do Moravskoslezského kraje, kde je fotbal agresivnější a rychlejší. Petr má ale některé věci, kterými by nám mohl pomoci. Pokud jde o Šimona Michalíka, ten má již zkušenosti i ze třetí ligy, kterou si zahrál za Uničov. V jeho případě se rozhodneme na základě přípravných zápasů. Potřebujeme ale i nějaké alternativy do zálohy,“ prohlásil o dvou nových tvářích trenér Jiskry Milan Furik.