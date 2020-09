Fotbalisté Rýmařova si v rámci divize poradili s Heřmanicemi. Na domácím trávníku vyhráli 3:0, a to ještě nedal Tomáš Šupák penaltu. Další šance Jiskry zneškodnil brankář Andrejko.

Rýmařov slaví další výhru | Foto: Jiskra Rýmařov

V Rýmařově se hrálo netradičně dopoledne, ale do divácké návštěvy se to promítlo velmi pozitivně. „Samotného mě to překvapilo, kolik diváků si na fotbal našlo cestu,“ pousmál se domácí kouč Milan Furik. Jeho tým už s novou posilou Ondřejem Machučou měl od začátku více ze hry. Ve 37. minutě se také dočkal vedení. Jeřábek se uvolnil na lajně a našel přesně hlavu Šupáka, který střelou do protipohybu Andrejka otevřel skóre. „Na můj vkus jsme ale hráli moc vrchem a málo jsme využívali střed hřiště, ve kterém jsme silní,“ řekl trenér Rýmařova.