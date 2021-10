„Vzhledem k vývoji zápasu, jsme s bodem spokojeni. Opava ukázala, že má kvalitu,“ řekl trenér Rýmařova Milan Furik. Hosté šli už ve 12. minutě do vedení. Ščudla potáhl balon, přenesl hru na druhou stranu a Putyera udělal kličku protihráči a i s pomocí teče otevřel skóre. Na začátku druhého poločasu se tentýž hráč po přihrávce Latoně prosadil znovu. „Prohrávat s Opavou 0:2 není nikdy příjemné. Nám se ale naštěstí podařilo vstřelit gól na 1:2 a ten nás nakopl,“ podotkl trenér Jiskry. Prosadil se Jeřábek, který dostal balon mezi stropery. Pět minut před koncem pak předvedli domácí pohlédnou akci a Jeřábek vyrovnal na konečných 2:2. „Od našeho prvního gólu šla naše hra nahoru. Bohužel nám v závěru odstoupil pro zranění Kolísek,“ řekl ještě Milan Furik.

„Bod bereme, sice jsme vedli o dvě branky, ale Rýmařov ukázal, že má kvalitu,“ uznal trenér Opavy Lukáš Černín. „Hráče jsme upozorňovali na kvality Jeřábka. Nakonec nám dal dvě branky. Je to fotbalista, který si umí udělat místo ve vápně. Dokonale potrestal naše dvě chyby. Od stavu 1:2 měli domácí více ze hry, my jsme z ní vypadli. Do vápna nám taky chodilo spousta centrů, ty se nám ale podařilo odvracet,“ zakončil opavský kouč.

Rýmařov – SFC Opava B 2:2 (0:1)

Branky: 53. a 85. Jeřábek – 12. a 48. Putyera. Rozhodčí: Trigas – Wawrzyk, Macrineanu. ŽK: Kršek, K. Kocůr – Janjuš, Kirschner, Celta. Diváci: 220.

Rýmařov: Kameník – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek (70. Tihelka), Hleba (55. J. Kocúr) – Kršek, J. Furik, M. Furik, Procházka – Navrátil, Jeřábek. Trenér: Milan Furik.

SFC Opava B: Rolný – Katschmarz, Jelínek, Helebrand, Ščudla – Putyera, Latoň, Gorčica, Kirschner (65. Žídek) – Janjuš (65. Celta), Veselý (83. Mičola). Trenér: Lukáš Černín.