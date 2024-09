„Do Řepišť jsme jeli s tím, že jsme chtěli vyhrát. Zápas jsme dotáhli do vítězného konce, ale trochu jsme bojovali sami se sebou,“ přiznal Milan Furik po posledním utkání. „Své šance, kterými bychom Řepiště dorazili, jsme nedali, soupeř navíc kopal nějakých patnáct minut před koncem penaltu, kterou mohl srovnat. Naštěstí ji neproměnil, byl to klíčový moment. Za tři body jsme ale rádi, splnili jsme svůj cíl,“ vydechl si Milan Furik.

Rýmařov se zatím v podzimní části trápí s koncovkou. „Měli jsme okolo sedmnácté minutu jednu vyloženou, snad dvěstěprocentní šanci, kterou jsme měli proměnit. Kdybychom ji proměnili, tak se zápas vyvíjí přesně tak, jak jsme chtěli. Ve druhé půli, ještě před penaltou, kterou soupeř neproměnil, jsme měli další tutovku, kterou jsme měli řešit gólově. To jsou věci, které by nás měly uklidnit, pak by zápas probíhal dle předpokladů, jak jsme plánovali.“ podotkl ostřílený stratég.

Klíčový moment sobotního duelu přišel okolo pětasedmdesáté minuty, kdy domácí neproměnili pokutový kop. „Byl to těžký moment. Soupeř neměl co ztratit, kopal penaltu, kterou neproměnil. Opakuji, že to byl klíčový moment zápasu, protože by pro nás pak byl těžké zareagovat. Početní výhoda, kterou jsme v tu dobu už měli, by se smazala. Domácí byli hodně nahecovaní a bojovní. Terén byl těžký, hřiště tvrdé a hrbolaté, znemožňovalo to oběma týmům kombinaci. Asi bychom zápas těžko ještě otáčeli zpět v náš prospěch,“ zvedl prst Milan Furik.

Rýmařov připadal v Řepištích místy nervózním dojmem. „Hodně jsme chtěli vyhrát. Ale i za mě té nervozity bylo víc, než by bylo žádoucí. Myslím, že někteří kluci měli opravdu velký problém s terénem, nešlo jim to tak, jak by chtěli, a proto ta nervozita. Hrbolatý terén, těžké hřiště, velké sucho, to jsou věci, které nevyhovují týmům, které se snaží o kombinační hru. My jsme se chtěli postupným útokem dostávat za obranný val soupeře, ale skákalo to a začala se dostavovat nervozita,“ vysvětloval kouč Jiskry.

Po konci Kamila Kocúra musel Rýmařov sestavit novou stoperskou dvojicí. Tu tvoří David Hleba s Janem Kolískem. „Je pravda, že tohle nebyl úplně náš plán, když končil Kamil Kocúr, kluci do tohoto složení byli trochu hozeni. Zatím to ale v obou utkáních zvládli, hráli ale proti soupeřům, kteří je nedostávali pod takový tlak. Těžké prověrky přijdou. Ale využíváme i toho, že Hlebis s Koldou jsou velcí kamarádi, kteří vědí, co od sebe mohou očekávat,“ pochvaluje si Milan Furik.

Rýmařov zatím ze čtyř utkání vytěžil devět bodů. Jedinou kaňkou, je porážka 0:4 od Polanky. „To, co od týmu očekáváme, vzhledem k rozpoložení, zdravotnímu stavu a sestavě, tak jsme spokojeni s tím, kolik bodů jsme nasbírali. Samozřejmě, že nás mrzí první zápas doma proti Polance. Dostat doma čtyři góly, to je opravdu hodně. Ale už je to za námi. Jdeme dál a vítězstvím v Řepištích jsme v tabulce pravdy dorovnali body za ztrátu proti Polance. Doufám, že se teď už budeme pohybovat jen v plusových číslech,“ zakončil trenér Rýmařova.