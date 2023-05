/FOTOGALERIE/ Fotbalisté rýmařovské Jiskry zaskočili favorizovanou Hlubinu. Na jejím hřišti si dokonce vytvořili dvougólový náskok. Ten se jim ale nepodařilo udržet. Domácí šest minut před koncem srovnali Saskem na konečných 2:2.

Hubina - Rýmařov 2:2. | Foto: Kamil Furik

Jiskra začala v Ostravě aktivně a ve 12. minutě šla do vedení. Na pravé straně se uvolnil Petr Čikl, který se dostal před gólmana Otoupalíka. Míč dokázal dostat k Davidu Hlebovi, který jej nadvakrát protlačil do sítě. Hlubina ale jinak měla více ze hry. Její hráči častěji drželi míč, do šancí se však příliš nedostávali. „My jsme hráli velice dobře pozičně. Kluci dobře vykrývali prostory, soupeř tak hrozil pouze ze střední vzdálenosti,“ pochválil svůj tým trenér Milan Furik.

Při největší šanci Hlubiny v prvním poločase nejprve gólman Petr Kameník skvěle vyrazil míč. Následná dorážka jednoho z domácích hráčů skončila na brankové konstrukci. „Fotbal to byl spíše bojovný. My jsme ale hráli zodpovědně v defenzivě. Soupeř se přes nás v prvním poločase dostával jen velmi ztěžka,“ komentoval průběh první půle rýmařovský stratég.

Jeho svěřenci tak do kabin šli s jednobrankovým vedením. Trenér Jiskry přiznal, že měl obavu z očekávaného náporu Hlubiny na začátku druhého poločasu. Jeho týmu ale vyšel i start do druhé půle.

Před týdnem proti Polance si Václav Konečný připsal tři gólové asistence. Tentokrát po jeho dalším centru z rohového kopu hlavou nekompromisně zakončil Jan Kolísek, který se trefil ve druhém utkání v řadě. V 52. minutě tak Jiskra vedla na hřišti favorita již 2:0. „ Byla to velmi pěkně sehraná standardka. Vstup do druhé půle nám vyšel,“ pochvaloval si Furik.

Soupeř se však brzy znovu dostal na dostřel. Obrana Jiskry nedokázala odvrátit centr z rohového kopu. Odražený míč se dostal ke střídajícímu Badalyanovi, který propálil hradbu těl. Brankář Kameník si sice na střelu sáhl, míč ale zapadl na vzdálenější tyč. „Škoda. Tuhle situaci jsme mohli zvládnout. Pro Hlubinu to bylo jako polití živou vodou. Její hráči dostali velkou chuť s výsledkem něco udělat,“ mrzel inkasovaný gól Furika.

Zápas se následně odehrával prakticky na jednu bránu a defenzivy Jiskry byla pod velkým tlakem. Srovnat se Hlubině podařilo v 84. minutě, kdy Sasko přízemní střelou na zadní tyč nedal Kameníkovi šanci zasáhnout. Rýmařovští se následně soustředili na udržení remízového stavu, což se jim nakonec podařilo.

„Získali jsme cenný bod na hřišti týmu s nejlepší formou na jaře. Před utkáním bychom jej asi brali všemi deseti. Vzhledem k vývoji ale je určitá pachuť z toho, že jsme vedení neudrželi a nezískali o dva body více,“ mrzelo Milana Furika.

TJ Unie Hlubina – SK Jiskra Rýmařov 2:2 (0:1)

Branky: 64. Badalyan, 84. Sasko – 12. Hleba, 52. Kolísek. Rozhodčí: Malimánek – Jurajda, Matulík. ŽK: Bělíček – Konečný, Kameník, Hleba. Diváků: 130.

Rýmařov: Kameník – Kneifel (78. D. Furik), K. Kocúr, Kolísek, Dostál (24. Palys) – Křepelka (46. Kršek), J. Furik (67. J. Kocúr), Konečný, Hleba – M. Furik (46. Jeřábek) – Čikl. Trenér: Milan Furik.