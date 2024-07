/FOTOGALERIE/ Měli hrát za Krnov, nakonec bratří Kundrátkové skončili v Rýmařově. Za svůj staronový klub naskočili do přípravného duelu s Rapotínem. Kouč Jiskry Milan Furik mezi tyče nasadil Karla Kohouta, který je hráčem nedaleké Staré Vsi. Všichni tři jsou v Rýmařově na testech. Utkání nakonec skončilo remízou 3:3.

„Domácí byli v první půli velice efektivní. Ze čtyř střel nám dali tři góly. My jsme míč sice více drželi a snažili se postupným útokem dostat do šestnáctky, bylo to ale hodně složité. V řadách Rapotína jsou zkušení hráči, kteří hrají velice dobře pozičně,“ okomentoval pro klubový web první poločas kouč rýmařovské Jiskry Milan Furik. V poločase si Rapotín vypracoval dvougólový náskok. Marek po chybě gólmana snižoval na 3:2.

Po přestávce si Rýmařovští vytvořili převahu a nakonec se jim podařilo vyrovnat na 3:3. Po akci Patrika Kundrátka se prosadil střelou na zadní tyč Tomáš Palys. „Protočilo se sedmnáct hráčů, takže, zejména ve druhé půli, to mělo vliv na rytmus hry. Od toho ale přípravné zápasy jsou, máme z čeho vybírat a chceme dát prostor prosadit se všem hráčům. Je na nich, aby toho využili a ukázali se,“ řekl ještě rýmařovský stratég. Další přípravný duel čeká na Jiskru 24. července, kdy ji prověří béčko Vyškova.

TJ Jiskra Rapotín – SK Jiskra Rýmařov 3:3 (3:2)

Branky Rýmařova: J. Kocúr, Marek, Palys.

Rýmařov: Kohout – P. Kundrátek, K. Kocúr, Kolísek, J. Kocúr – Navrátil, Palys, L. Kundrátek, Hleba – Marek, Jeřábek. Střídali: D. Furik, M. Furik, Zapletal, Křepelka, Hrabina, Tihelka, Němec. Trenér: Milan Furik.