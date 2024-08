Výrazné oslabení hlásí fotbalový klub z Rýmařova. Jiskru opouští Kamil Kocúr. Šestatřicetiletý stoper se vrací do rodné Břidličné, kde bude nastupovat za béčko, které působí v okresním přeboru. S Rýmařovem se zkušený borec rozloučí ve středu, kdy tým trenéra Milana Furika hraje zápas MOL Cupu s Kroměříži.

Zbytek své kariéry se rozhodl dohrát v rodné Břidličné, nastupovat bude za její B-tým v okresním přeboru. Kromě svého mateřského města hájil Kamil Kocúr barvy Olympie Bruntál a Jiskry Rýmařov. Shodou okolností nyní je to dnes přesně 18 let, kdy Kamil Kocúr poprvé nastoupil za áčko Jiskry v divizi. Bylo to 19. srpna 2006 v utkání v Českém Těšíně, kde tehdy rýmařovští fotbalisté prohráli 2:6. Vedle něj v utkání hráli Šulák, Tlapal, Doseděl, J. Přecechtěl, Macrineanu, Šimko, Kováč, Ondruška, Motyčka, či nynější asistent trenéra Furika Radim Přecechtěl.

Od roku 2010 hrál opět v Břidličné, aby před startem sezóny 2017/18 zamířil znovu do Jiskry, která tehdy zbrojila na Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Celkem za Jiskru odehrál 233 zápasů v MSFL (59) a divizi (174), dalších 12 přidal v národním poháru, mj, nastoupil i proti Slovanu Liberec v roce 2006, k tomu poslednímu, 13. pohárovému, nastoupí ve středu právě proti Kroměříži. Během své kariéry vstřelil v rýmařovských barvách 8 branek.