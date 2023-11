/FOTOGALERIE/ Poslední zápas podzimu skončil remízou. Fotbalisté rýmařovské Jiskry sice nad Vsetínem rychle vedli, nicméně Valaši brzy srovnali. I přes další šance na obou stranách, skončilo divizní utkání nakonec remízou 1:1.

Rýmařov - Vsetín 1:1 | Foto: Tomáš Furik

Jiskra začala zápas výtečně a už v 5. minutě zápasu se dostala do vedení. Centr Michala Furika levačkou zasunul do brány Tomáš Palys – 1:0. Bohužel to byla jediná vážnější příležitost Jiskry. Více ze hry měli v první půli Valaši.

V 17. minutě rozhodčí pustili hraniční ofsajdovou situaci a z následné akce skóroval po krásné střele, proti níž neměl Pitron šanci zakročit, Bahounek. Hosté následně převzali iniciativu a další minuty se hrálo převážně na polovině Jiskry. Většinu centrů však vyboxoval Pitron, případně odvrátila obrana Jiskry. Gólman Rýmařova musel ve 25. minutě vyrážet tvrdou střelu Otepky z přímého kopu. V poslední minutě první půle došlo ve vápně Jiskry k závaru, na jehož konci pálil nebezpečně znovu Bahounek. Jeho prudká rána prosvištěla vedle pravé tyče. Poločas tedy 1:1.

Hned po změně stran došlo k dalšímu závaru před Pitronem, na jehož konci odkrytou bránu minul Otepka. Nebezpečím na druhé straně zaváněla standardka Rýmařova z 53. minuty. Nadýchaný centr Michala Furika se snášel pod břevno a Tomek musel míč konečky prstů vytáhnout nad.

75. minutě se ke střele ze střední vzdálenosti dostal Vojtěch Kneifel, ale jeho pokus pouze prosvištěl nad břevnem. Na druhé straně to z přímého kopu zkusil Otepka, ale přestřelil. Vzápětí měli Valaši další přímák. Stuchlík tentokrát trefil pravou tyč. V závěrečném vystoupení podzimu vydolovala Jiskra bod po remíze 1:1 a ani tentokrát neprohrála s týmem z top 3.

SK Jiskra Rýmařov – FC Vsetín 1:1 (1:1)

Branky: 5. Palys – 17. Bahounek. Rozhodčí: Vychodil – Mrázek, Petrásek. ŽK: Faltýnek, Palys – Otepka, Vítek. Diváci: 151.

Rýmařov: Pitron – Dostál, Kneifel, Kolísek, Palys – Faltýnek (65. Kršek), M. Furik, J. Furik, Hleba (88. D. Furik) – Němec (46. Navrátil), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.