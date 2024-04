Čekání na první jarní výhru pokračuje. Fotbalisté rýmařovské Jiskry na domácím trávníku nabrali s Novými Sady jednobrankové manko. Nakonec ale brali bod za remízu 1:1. Pět minut před koncem totiž vyrovnával Roman Marek.

Rýmařov doma remizoval | Video: Deník/Ivan Němeček

Kvůli zdravotním problémům nemohl trenér Furik nasadit Petra Navrátila a Petra Krška. V základní sestavě se objevil dorostenec Roman Marek. Jiskra zahájila zápas aktivně a ve 4. minutě se po sérii odrazů dostal k míči Palys, prošel hluboko do vápna, odkud vypálil nepříjemnou střelu na Kofroně, který ránu pokryl.

O deset minut předvedl Rýmařov rychlou akci do otevřené obrany, na konci níž vypálil dalekonosnou střelu Jan Kocúr, míč mířil do brány, ale obránce Nových Sadů míč se štěstím vyhlavičkoval nad břevno. Z následného rohu pálil po skrumáži Kamil Kocúr, i tentokrát rána směřovala do brány, ale obránce soupeře ji zablokoval. Na další šanci se čekalo do 34. minuty, kdy z úhlu napálil Roman Marek brankovou spojnici. Nové Sady si první velkou příležitost vypracovalo až v 36. minutě, kdy se ve vápně prosadil Fládr, brankář Pitron ale výborným zákrokem míč srazil na roh. Poločas byl 0:0.

Pět minut po změně stran Pitron nezachytil přízemní střelu, míč se odrazil k Ambrožovi, který v tisíci procentní šanci bránu minul. Svoji chybu napravil vzápětí. Po autu dostal přihrávku z obranu od jednoho ze svých spoluhráčů a tváří v tvář Pitronovi se nemýlil. Hosté vedli v Rýmařově 1:0.

Velkou šanci srovnat měla Jiskra v 62. minutě, kdy se domácí hnali ve třech sami na gólmana, Tihelku ale vychytal gólman Kofroň. V 67. minutě zazvonila v Rýmařově branková konstrukce. Marek poslal z přímého kopu centr před bránu a k překvapení všech se míč snesl na břevno.

V 73. minutě to levačkou zkusil Palys, míč byl tečován a Kofroň musel vytáhnout nad. Z následného rohu pálil tvrdě Tihelka, ale jeho střela byla zblokována. O chvíli později Jiří Furik v těžké pozici podržel míč ve vápně a před bránou Nových Sadů došlo k velkému závaru, ale žádný z rýmařovských hráčů nedokázal míč protlačit do brány.

Kýženého vyrovnání se Jiskra dočkala v 84. minutě, kdy jeden z nákopů propadl k Markovi, který se sám hnal na Kofroně. Počkal si, až půjde k zemi a pohodlně skóroval – 1:1.

SK Jiskra Rýmařov – FK Nové Sady 1:1 (0:0)

Branky: 85. Marek – 53. Ambrož. Rozhodčí: Šafrán – Dedek, Janeček. ŽK: Tihelka, J. Kocúr, Kolísek, J. Furik, Marek – Nguyen, Foukal, Přikryl. Diváků: 85.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, J. Kocúr (79. Horák) – Křepelka (46. Tihelka), J. Furik, Palys, Hleba (69. T. Furik) – Jeřábek (69. Koryťák), Marek. Trenér: Milan Furik.

Nové Sady: Kofroň – Raška, Pírek, Ambrož, Krátký, Nguyen (46. Dokoupil), Foukal, Fládr, Machálek, Přikryl, Sobek. Trenér: Rostislav Sobek.