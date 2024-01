V tvrdé zimní přípravě se aktuálně nacházejí také divizní fotbalisté rýmařovské Jiskry. Trenér Milan Furik zatím řeší odchody. V Rýmařově nebude například mimo jiné pokračovat i nejlepší střelec mužstva Petr Čikl.

Rýmařov trénuje také v hale | Foto: Jiskra Rýmařov

„Leden je vždy o běhání a nabírání fyzické kondice, hráči to moc dobře vědí. Zpestřením je tradičně tělocvična, kterou nevypouštíme. V klimatických podmínkách, které v Rýmařově máme, se nám vyplácí,“ řekl na úvod trenér Rýmařova Milan Furik. Do tělocvičny Gymnázia a střední školy Rýmařov budou jeho svěřenci chodit každé úterý. Ve středu a v pátek se budou připravovat v terénu a na umělce.

Do druhé poloviny sezóny půjde Jiskra bez čtveřice hráčů. Své působení v Rýmařově z různých důvodů ukončili Petr Čikl, Rostislav Faltýnek, Dušan Dostál a Vojtěch Kneifel. „Skončili kluci, kteří do Rýmařova museli dojíždět z olomoucké strany. U dvou je to z osobních důvodů, založili rodiny a chtějí být blíž svým polovičkám. Další se rozhodli jít jinou cestou, jeden zamíří do svého mateřského klubu podpořit jej v boji o záchranu v I. A třídě,“ vyjádřil se odchodům zkušený kouč.

Rýmařov v únoru sehraje čtyři přípravné zápasy. Mužstvo prověří velice kvalitní mužstva. Rýmařovští se postupně utkají s Uničovem, mladšími dorostenci Sigmy Olomouc, Šumperkem a béčkem Opavy.

„Zapracovali jsme na tom, abychom si přípravné zápasy dojednali s opravdu kvalitními týmy a neopakovala se situace z léta. Uničov hraje třetí ligu, Šumperk a Opava B jsou divizními mužstvy, dorost Sigmy hraje celostátní soutěž,“ řekl Milan Furik k programu přípravy.

Hráči Rýmařova v přípravě

Brankáři: Vojtěch Pitron, Zdeněk Vilímek

Obránci: David Furik, Milan Křepelka, Kamil Kocúr, David Hleba, Jan Kolísek

Záložníci: Petr Kršek, Jiří Furik, Michal Furik, Jan Kocúr, Lukáš Zifčák, Tomáš Palys

Útočníci: Petr Navrátil, Pavel Jeřábek, Matěj Němec