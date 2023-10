Měli špatný začátek ale teď už šlapou. Fotbalisté rýmařovského Jiskry dokázali po domácí výhře nad Slavičínem uspět i ve Skašticích. Hrdinou duelu, který Rýmařov vyhrál 4:2, byl pětadvacetiletý obránce David Hleba. Odchovanec bruntálské Olympie se blýskl dvěma góly. I díky tomu se jeho tým posunul na druhé místo v tabulce.

David Hleba dal dva góly | Foto: Kamil Furik

První gól vstřelil rýmařovský bek tečí centru Michala Furika. Druhý přidal po přestávce, kdy se prosadil ve skluzu. Tato branka byla nakonec vítězná. „Kopali jsme přímý kop. Michal Furik to kopl ideálně. Byl jsem bráněný ale podařilo se mi dostat před něj. Balon mi lízl rameno, sjel po zádech a zapadl do branky,“ popisoval svůj první gólový zápis.

I základem pro druhou trefu byla standardní situace. „Tomáš Palys zahrával rohový kop. Před bránou Skaštic došlo ke skrumáži, kdy se ale většina hráčů natlačila do prostoru u přední tyče. Já jsem měl na zadní trochu více prostoru. Míč ještě tečoval Pavel Jeřábek a já jej ve skluzu trefil do brány,“ usmíval se David Hleba.

Jelikož má na starosti hlavně defenzivní úkoly, řadí se ke střelcům spíše netradičním. Dvě branky ale v barvách Jiskry nevstřelil poprvé. „Často se mi nestává, že bych dal gól, na tož dva,“ poznamenal obránce, který si během své kariéry zahrál i za Hranice. Naposledy vstřelil dvě branky 10. října 2020, když Rýmařov porazili Nový Jičín 5:0. „Ale to jsem hrál záložníka,“ zvedl prst. „Navíc to bylo v covidové době, kdy se hrálo bez diváků, člověk si to tolik neužil,“ pousmál se David Hleba.

Rýmařov patří k ofenzivně laděným týmům, ovšem také k mužstvům, které hodně inkasují. Už dostali třiadvacet branek. „Je to strašně moc. I když do toho hodně promlouvá těch sedm gólů z Holešova. To bylo strašné utkání. Ale věřím, že už je to za námi. Jak už řekl trenér – pokud dáme o gól více, než soupeř, tak se zlobit nikdo nebude. Takto to máme nastavené i v kabině. Pokud dáme o gól víc, tak bereme tři body, a to je hlavní,“ zdůraznil David Hleba.

Rýmařov se po slabším rozjezdu dostává do formy. Proti Skašticím šlo o druhé vítězství v řadě. „Potvrdili jsme tři body z domácího utkání. Udělat dvě výhry v řadě je super, alespoň jsme se trošku odlepili z toho spodku. Teď budeme mít v sobotu ideální příležitost tuto šňůru protáhnout doma proti Baťovu. Pokud by se nám to podařilo, byl by v kabině ještě větší klid. Pak už by se dostavilo třeba i více štěstí a klid do hry,“ zakončil pětadvacetiletý obránce.