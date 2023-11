/ROZHOVOR/ Od podzimní části čekali určitě více. Rýmařovští fotbalisté přezimují po patnácti odehraných kolech na devátém místě. Zkušený trenér Milan Furik přiznal, že cítí zklamání. Od Jiskry čekal více. Osmnáct získaných bodů je podle jeho slov málo. Pozitivum je, že Rýmařovští dokázali bodovat se všemi týmy první trojky.

Milan Furik | Foto: Kamil Furik

Trenére, Rýmařov přezimuje na deváté příčce. Co vy na to?

Ambice jsme měli určitě vyšší. Deváté místo je umístění, s nímž spokojeni být nemůžeme. Osmnáct získaných bodů je málo. Představovali jsme si, že se budeme pohybovat o něco výš, byť bodová ztráta na čtvrtou příčku není až tak velká. Soutěž je vyrovnaná. Utekly jen první tři týmy, tedy Strání, Kozlovice a Vsetín. Je paradoxní, že s touto silnou trojkou jsme pokaždé bodovali. Ale soutěž je jinak velmi vyrovnaná. Mužstva mají poměrně vysoký počet obdržených branek, zas kromě těch prvních tří.“

Rýmařovu to moc nešlo na domácím trávníku. Ztráty z vlastního hřiště vás stály lepší postavení…

V Rýmařově jsme nebyli zvyklí body příliš rozdávat. Tentokrát je tam ale hodně remíz. Když kouknu na tabulku, máme jich nejvíc ze všech, takže jsme remízovými králi soutěže. Čtyři z toho v domácím prostředí, což jsou jednoznačně ztráty. Ale nejvíce mě mrzí zápas s Novým Jičínem, který nám opravdu nevyšel. Štvou mě i ztráty ze zápasů s Přerovem, s nímž jsme doma remizovali, stejně tak jsme měli vyhrát v Nových Sadech, ale prohráli jsme. Bodový zisk by byl vyšší. Katastrofální byl vstup do soutěže. Zejména prohry v Kostelci na Hané a Holešově.

Co v tom podle vás sehrálo roli?

Faktorů je více. Roli hrálo určité podcenění soupeřů. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Navíc mužstvo nebylo ideálně poskládané. V úvodu jsme museli trochu improvizovat se sestavou, jejíž ideální složení jsme našli až v průběhu podzimu. Zejména v obraně tohle bylo citelně znát. V prvních utkáních nikdy nenastoupila ve stejném složení. Měnili jsme také gólmana. Chyběli nám klíčoví hráči, kteří se postupně do zápasů vraceli. Velkou roli hrálo, že svoji éru v Rýmařově ukončil Peťa Kameník, což byl nadstandardní gólman. Než jsme si na to zvykli, tak to chvíli trvalo.

V úvodu soutěže chyběl i Kamil Kocúr, který se však později k mužstvu opět připojil. Pomohl i on k výsledkovému zlepšení?

Když Kamil s Peťou skončili, tak se ukázalo, že to pro mužstvo je velký zásah. Obrana musela reagovat trochu jinak, než byla doposud zvyklá, protože styl hry se změnil. Byli jsme proto hodně rádi, že Kamil své rozhodnutí přehodnotil a šel nám opět pomoct. Ukázalo se, že to bylo potřeba. Jistou část podzimu byl totiž zraněn Honza Kolísek. Nějaké alternativy už teď máme, ale návrat Kamila je pozitivním faktem podzimu.

Který zápas byl naopak z vašeho pohledu nejlepší?

Bylo to určitě určitě proti Strání. Jak se nakonec ukázalo, jsme jedním ze dvou týmů, které Strání dokázaly porazit a obrat ho na podzim o body. Dále si myslím, že se nám vydařil duel proti Slavičínu, kdy jsme vstřelili pět branek. To bylo v období, kdy jsme se rozstříleli a dávali hodně gólů.

Zrovna proti Slavičínu vyšel zápas Petru Čiklovi, který vstřelil hattrick. Na podzim zaznamenal osm branek. Co na jeho výkony říkáte?

Hrál výborně. Jen škoda, že se v závěru podzimu zranil, protože nám chyběl. Věřím, že kdyby byl stoprocentně fit, vytěžili bychom v závěru více bodů. Třeba v posledním utkání proti Vsetínu. Byť to byl velmi kvalitní soupeř, Peťa by to své k utkání určitě řekl. V Holici to ještě zkusil, ale v Bzenci nehrál. Když nehraje, je vidět, že naše ofenziva trochu vázne.

V závěru podzimu se do dobré formy dostával také Pavel Jeřábek. Souhlasíte?

Potřebuje svoji pohodu. Sužovala jej vleklá zranění svalového charakteru. Pavel měl svoji hru vždy postavenou na rychlosti, takže zranění jej dost limitovala. V Holici zahrál velice dobře a dal gól, což mu pomáhá. O svých problémech ví. V posledních zápasech se cítil dobře a bylo to znát. Bohužel se zatím na hřišti ta naše ofenzivní trojka míjí. Pokud ale kluci budou zdraví, tak trojice Čikl, Jeřábek a Navrátil bude hodně silná.

Dalším z klíčových faktorů určitě bylo, že většinu podzimu odehrál Jiří Furik…

Jirka musí sám k sobě být trochu šetrnější. Styl hry změnil, to je evidentní. I on je pro nás ale stále velice platným hráčem. V prvních utkáních nebyl zcela fit, pak nehrál. Zkoušeli jsme to po poločasech, ale nebylo to ono. Ve druhé polovině podzimu patřil ke klíčovým hráčům. Ale nejen on. Podobně to měl i Dušan Dostál, kterého závěr zastihl ve výborné formě, kterou korunoval zápasem proti Vsetínu, kdy byl k nezastavení. Dále bych zmínil Peťu Navrátila, který se připojuje po dlouhém zranění a citelně nám chyběl. Věřím, že když budeme na jaře kompletní, budeme mít velkou sílu.

Do týmu jsme na podzim zapracovali několik nových a mladých hráčů. V jakém světle se ukázali?

Delší čas s námi už hrají Tomáš Palys a Milan Křepelka z našeho silného dorosteneckého ročníku. Od začátku této sezóny se členem áčka stal Matěj Němec. V přípravě ukázal, že si místo v mužstvu zaslouží. Dostal prostor a nezklamal, byť zkušenosti musí ještě nabrat, to je jasné. Vojta Pitron to má těžké. Přišel k nám v průběhu sezóny. Nahradit Peťu Kameníka bude pro každého gólmana v Rýmařově složité. Po dvou zápasech tady ukončil angažmá Vojta Nakládal, takže jsme na to museli reagovat a Vojta Pitron svoji šanci uchopil. Mužstvu určitě pomohl. Na poslední chvíli se připojil Rosťa Faltýnek. Má předpoklady na to, aby v mužstvu ukázal ještě víc. Je u něj určitý deficit, což ale není nic překvapivého. Zimní příprava mu jen prospěje a jeho výkony půjdou ještě nahoru.“

Jaký bude cíl pro jaro?

Už jsem to naznačil. První tři týmy jsou jinde. Dotáhnout se na ně je prakticky nemožné a nereálné. Na další soupeře už se ale dotáhnout můžeme. Nechytli jsme začátek, ale pak už to bylo mnohem lepší. Chceme zapracovat na defenzivě, protože jsme na podzim inkasovali hodně gólů. Zlepšit a zkvalitnit hru co se týká rozehrávky odzadu. Rádi bychom se vrátili k pěknému kombinačnímu fotbalu, který nás dříve zdobil.