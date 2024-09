Hned v první minutě hosté z Havířova zahrozili, když šli na bránu v přečíslení dva na jednoho. Akci zakončil střílející Pantok, Pitron zasahoval.

Jiskra nezůstala pozadu a na její první akci se čekalo jen o pár desítek vteřin déle. Po pravé straně se díky spolupráci s Navrátilem dobře uvolnil Patrik Kundrátek, kterému se podařilo dostat míč před bránu, kde ale Kocúr nebyl dost důrazný na to, aby ho dostal do sítě.

Havířov měl následně pár závarů, které obrana Jiskry přečkala. Rýmařovští nebezpečně zahrozili v 18. minutě. Nejprve se ubránili standardní akci hostů, následně Jan Kocúr dobře vybojoval míč a skvěle načasovanou přihrávkou poslal do šance po levé straně Navrátila. Ten se parádně uvolnil a střelou překonal gólmana Havířova, toho ale na brankové čáře zastoupil Jonathan.

Vzápětí měli čistou šanci i Indiáni. Hellerovu ránu lehce tečoval Kundrátek, míč ale skončil na pravé tyči. Dorážející Teplý vysoko přestřelil. Ve 29. minutě pálil ze střední vzdálenosti Pantok a Pitron skokem k levé tyči míč chytil.

Ve 40. minutě měla Jiskra další stoprocentní šanci, znovu v ní byl Navrátil. Palys ve středu pole skvěle podržel míč, přihrál Němcovi, který se hnal vpřed z pravé strany. Ten přihrál před bránu, kde se k míči dostal Navrátil, jeho střelu levačkou, která směřovala do sítě, ale tečoval jeden z havířovských obránců mimo tři tyče. Pitron těsně před konce poločasu ještě lapil střelu Bereka. Po prvním dějství byl stav zápasů nerozhodný 0:0.

První gól zápasu padl ve 47. minutě z penalty. Tu kopal havířovský Teplý, míč trefil do levé tyče, od ní se ale odrazil na Pitrona, a od něj do brány – Havířov vedl v Rýmařově 1:0. Hned o tři minuty později Jiskra inkasovala podruhé. Pitron nejprve vychytal Teplého, k míči se ale dostal Heller, který ho pohotově zasunul do brány. Jiskře vstup do druhé půle vůbec nevyšel a po další rychlé akci Havířov v 55. minutě Teplým zvýšil už na 3:0. Jen o chvíli později pálil těsně vedle pravé tyče Berek. Na druhé straně se pokusil snížit Patrik Kundrátek, ale gólman Matěj si s jeho střelou poradil. V 65. minutě zaútočili opět hosté, kteří vpadli do rozevřené obrany, z hranice šestnáctky pálil nebezpečně Wojnar, ale pozorný Pitron vyrazil.

Zápas se pak víceméně dohrával. Za Jiskru mohl kosmeticky upravit Marek, který se hnal do otevřené defenzivy, z levé strany mu ještě nabíhal Křepelka, ale Marek volil střelu a trefil stahujícího se obránce Havířova. V 89. minutě Zapletal dobře vypíchl míč a založil tím protiútok Jiskry. Navrátil přihrál vpravo Kundrátkovi, který si navedl míč na střelu, trefil ale Navrátila. Gól tak padl na druhé straně, vstřelil ho Berek. Jiskra tak prohrála s Havířovem 0:4. Další zápas hrají rýmařovští fotbalisté příští neděli, kdy je čeká okresní derby v Krnově.

SK Jiskra Rýmařov – MFK Havířov 0:4 (0:0)

Branky: 47. a 55. Teplý (pen.), 51. Heller, 90.+1 Berek. Rozhodčí: Brázdil – Votava, Vychodil. ŽK: Zapletal, Hleba, P. Kundrátek – Bugáň (mimo hřiště), Zupko, Latoň. Diváků: 165.

Rýmařov: Pitron – P. Kundrátek, Kolísek, Hleba, Zapletal – Palys, J. Furik (75. T. Furik) – Navrátil, M. Furik (66. D. Furik), Kocúr (62. Křepelka) – Němec (62. Marek). Trenér: Milan Furik.