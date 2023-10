Rýmařovským fotbalistům se v poslední době příliš nedaří. Naposledy svěřenci trenéra Milana Furika prohráli na hřišti v Bzenci 0:2. Tříbodovou radost tak nezažili už čtyři utkání v řadě.

Rýmařov prohrál v Bzenci | Foto: Tomáš Furik

Jiskra se v Bzenci chtěla vyvarovat tomu, aby inkasovala v úvodních minutách zápasu. To se částečně podařilo. Slovan zahájil zápas velkým tlakem, rýmařovskou jedenáctku však skvělými zákroky držel nad vodou brankář Pitron. „Bzenec měl od úvodu velký tlak. Byly tam situace, kdy jsme snad na čtyřikrát vykopávali míč z brankové čáry, nebo kdy nás zachránil Vojta Pitron,“ řekl trenér Rýmařova Milan Furik.

Nestačil až na pohotové zakončení Kani, k němuž se ve 22. minutě dostal ve vápně odražený míč, který hbitě poslal do sítě. „Je škoda, že jsme nulu neudrželi déle. Když už jsme přečkali tlak domácích, dostali jsme, za mě zbytečný gól, kdy jsme ve vápně prohráli osobní souboj. Bzenečtí hráči byli v soubojích po celý zápas důraznější a počínali si lépe,“ litoval hostující kouč.

Ani po vstřelené brance Bzenec ve své aktivitě nepolevil a zatlačil Jiskru do defenzivy. Rýmařovští hráči měli problémy zejména se ziskem vysokých míčů. Soupeř byl při jejich sbírání aktivnější. Do poločasu však už rýmařovská obrana znovu nekapitulovala. „Věřil jsem, že se o poločase dokážeme vzchopit a s výsledkem ještě něco udělat. Bohužel jsme ale dopředu moc nebyli nebezpeční a absence Čikla byla hodně znát,“ komentoval Milan Furik.

Druhý gól inkasovala Jiskra v 68. minutě. Po dlouhém nákopu hlavičkoval jeden z domácích za obranu na číhajícího Kasalu, který se pohyboval na hranici ofsajdu. Ve vyložené šanci se nemýlil a pohodlně skóroval na 2:0. Kamil Kocúr ještě u pomezního důrazně reklamoval ofsajd, dočkal se však pouze udělení žluté karty. „Ta situace i za mě zaváněla ofsajdem, což je škoda. Soupeř se dostal do dvoubrankového vedení a už to bylo hodně složité,“ okomentoval Milan Furik spornou situaci z 68. minuty. Poté se do příležitostí začala dostávat i Jiskra. Do dobrých šancí se dostal Rostislav Faltýnek, žádnou však neproměnil. V největší šanci byl obránce Kneifel, který však ve stoprocentní příležitosti netrefil bránu. Střelecky se tak Jiskra v Bzenci prosadit nedokázala a prohrála 0:2.

„Bohužel. Soupeř nás zasypal velkým počtem střel. Velice dobrý výkon podal Vojta Pitron v bráně, který nás dlouho držel v naději na solidní výsledek. Bzenec měl větší kvalitu a zaslouženě vyhrál, i když ten druhý gól mě hodně mrzí,“ zakončil své hodnocení šéf rýmařovské lavičky.

TJ Slovan Bzenec – SK Jiskra Rýmařov 2:0 (1:0)

Branky: 22. Kaňa, 68. Kasala. Rozhodčí: Půček – Kolář, Bodeček. ŽK: Kasala, Komínek, Berger, Škodík (mimo hřiště) – Kneifel, K. Kocúr, Hleba. Diváků: 160.

Rýmařov: Pitron – D. Furik (73. Zifčák), K. Kocúr, Kneifel, Hleba – Faltýnek, J. Furik, Palys (81. Křepelka), Dostál – M. Furik (46. J. Kocúr) – Jeřábek (64. Němec). Trenér: Milan Furik.