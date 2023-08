/FOTOGALERIE/ Remízou skončilo první domácí utkání rýmařovských fotbalistů v této sezoně. Jiskra, která bojuje s rozsáhlou marodkou se do vedení dostala už po minutě hry, kdy se prosadil Křepelka. Za Všechovice srovnával na konečných 1:1 Kurfürst.

Rýmařov - Všechovice 1:1. | Foto: Kamil Furik

Rýmařov se dostal bleskově do vedení. Hned v 1. minutě si na centr z pravé strany naběhl do vápna Křepelka, který po zpracování pohodlně zavěsil – 1:0 pro Jiskru. V dobré pozici byl v 8. minutě Kneifel po centru Krška. Hlavičkoval však vysoko nad bránu. Šancí před všechovickou bránou přibývalo. V 17. minutě pálil nebezpečně z úhlu Jeřábek, ale míč jen těsně minul pravou tyč. O pár chvil později musel po rohu Jiskry gólman Všechovic zasahovat proti odraženému míči.

Na tyči pak skončilo zakončení Hleby po rohovém kopu z 23. minuty. Poté se hra více srovnala a na další vyloženou šanci se čekalo do 44. minuty, kdy po závaru před bránou Jiskry střílel Orava, míč však dokázal Kolísek zblokovat. Do kabin tak šli spokojenější hráči Rýmařova.

Druhý poločas začal jako přes kopírák. Jen s tím rozdílem, že z gólu se radovali hosté. Ve 46. minutě míč po centru z pravé strany dostal za Nakládalova záda Kurfürst. V 54. minutě pálil nebezpečně Hoffmann a Nakládal musel míč vyškrábnout nad břevno. Jiskra poprvé zahrozila v 58. minutě. Po rohu se míč od Kneifela odrazil do středu brány, kde byl připraven Machalický. Ten si poradil vzápětí také se slabší přízemní střelou Čikla.

Trable Rýmařova s marodkou se prohloubily i v tomto utkání. V 62. minuty odstoupili ze hry Kolísek a David Furik. Místo nich šli do akce dorostenci Jan Zapletal a Tomáš Furik. Pro oba to byly vůbec první starty za áčko. Jiskra dohrávala zápas s pěti hráči, narozenými v letech 2004 – 2006. Všechovice následně ucítily šanci a do nezkušeného týmu Jiskry se pořádně zakously. Pomocí drobných faulů se však Rýmařovu podařilo hru kouskovat a Nakládal tak nemusel řešit složitou situaci.

Jiskra se připomněla v 79. minutě po individuální akci Křepelky. Ten se nejprve dravostí zbavil bránícího hráče, aby následně vypálil na brankáře Všechovic pořádně jedovatou ránu. Machalický štiplavou střelu vyrazil. Na druhé straně mířil do boční sítě Nehyba. Pět minut před koncem se na bránu Všechovic hnal Čikl, brankář ho však vychytal. O chvíli později si poradil i se střelou Michala Furika. Oba soupeři se tak nakonec rozešli smírně 1:1.

SK Jiskra Rýmařov – TJ Tatran Všechovice 1:1 (1:0)

Branky: 1. Křepelka – 47. Kurfürst. Rozhodčí: Habermann – Čampišová, Bašný. ŽK: M. Furik, J. Furik – Lasovský, Skácel, Hoffmann. Diváků: 255.

Jiskra: Nakládal – D. Furik (62. T. Furik), Kneifel, Kolísek (62. Zapletal), Hleba (30. Kocúr) – Kršek (46. J. Furik), Palys, M. Furik, Křepelka – Jeřábek (55. Němec), Čikl. Trenér: Milan Furik.