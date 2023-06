/FOTOGALERIE/ Fotbalisté rýmařovské Jiskry zakončili letošní divizní ročník domácím duelem s Valašským Meziříčím. Domácí fotbalisté se rychle dostali do vedení, nakonec nezískali ani bod. Soupeř výsledek otočil a vyhrál 3:1.

Rýmařov - Valašské Meziříčí 1:3 | Foto: Tomáš Furik

Zápas začal svižně. Již ve 3. minutě ohrozil Pobořila z přímého kopu Jeřábek, jehož rána prosvištěla podle kolem tyče. Útočník Jiskry se zatím zastřeloval. O minutu později se již kanonýr Rýmařova radoval. Nejprve obral soupeře o míč a pak přízemní střelou překvapil gólmana hostů – 1:0.

Jen o pár minut později centroval nebezpečně Konečný. Míč se snášel pod břevno a Pobořil musel zasahovat. Nevyužitých šancí zalitovali rýmařovští po čtvrthodině hry. Po sérii odrazů využil nedůrazu obrany Jiskry Macíček, který se ocitl sám před bránou. Přesnou ranou na pravou tyč nedal Kameníkovi šanci zasáhnout. Valašské Meziříčí mělo velkou příležitost otočit duel ve 23. minutě, kdy míč prošel na zcela volného Výmolu, který před sebou měl poodkrytou bránu. Prudkou ranou však trefil Kneifela do hlavy a míč se tak odrazil mimo.

Jiskra se připomněla ve 34. minutě. Konečného centr Pobořil trochu podcenil. Nabíhající Jeřábek do něj ještě dokázal ťuknout, ale trefil boční síť. Na druhé straně zazvonila krátce před pauzou branková konstrukce.

Krnov sestřelil Havířov, prostor opět dostali mladí odchovanci

Na úvodní šanci druhého poločasu se čekalo až do 57. minuty. Hráči Valašského Meziříčí se vřítili do rozevřené obrany, Veselý přihrál zcela volnému Smílkovi, jehož střelu ale Kameník skvělým zákrokem zneškodnil. Jiskra zahrozila v 61. minutě. Obraně Valachů unikal sprintující Čikl, který si všiml lépe postaveného Křepelky. Mladého dorostence ale vychytal ve vyložené šanci Pobořil, který jeho střelu lapil. Několik dalších minut se hrálo bez velkých šancí. Hráči Rýmařova však přestávali soupeři stačit fyzicky a více ze hry měli hosté.

V 74. minutě vpadl do obrany Jiskry střídající Křenek, který propálil vše, co mu stálo v cestě. Valašské Meziříčí tak šlo v Rýmařově do vedení. O čtyři minuty později se krásnou střelou z voleje prosadil Výmola. Závěr zápas se již dohrával. Jiskra navíc dohrávala od 88. minuty bez Davida Hleby, který se zranil po jednom z faulů. Blízko snížení byl ještě o minutu později z přímého kopu Jeřábek. Míč, který se snášel do brány, ale hosté hlavou odvrátili.

SK Jiskra Rýmařov – TJ Valašské Meziříčí 1:3 (1:1)

Branky: 4. Jeřábek – 15. Macíček, 74. Křenek, 78. Výmola. Rozhodčí: Petrásek – Čampišová, Bašný. ŽK: Čikl, Kolísek – Macíček. Diváků: 135.

Rýmařov: Kameník – Kneifel (58. D. Furik), K. Kocúr, Kolísek, Palys – J. Kocúr (70. Zifčák), M. Furik (40. Křepelka), Konečný, Hleba – Čikl, Jeřábek. Trenér: Milan Furik.