/FOTOGALERIE/ Zápas třetího kola fotbalové Divize E nedopadl pro rýmařovské fotbalisty vůbec dobře. Jiskra úplně zhasla a domů si přivezla ostudnou porážku 2:7. Hostující kouč Milan Furik po utkání jen těžko hledal slova.

Holešov - Rýmařov 7:2. | Foto: Kamil Furik

„Takový výsledek se hodnotí hodně špatně. Je to ostuda. Nelze říct nic jiného, než že nám zápas nevyšel,“ prohlásil trenér Milan Furik.

Rýmařovští přitom v Holešově nezačali špatně a v úvodní desetiminutovce měli navrch. Hrálo se převážně na polovině domácích. Bohužel pro Jiskru bez vážnějšího ohrožení brány. „Kombinovali jsme, drželi jsme míč, ale soupeř hrál účelově. Byl zatažený a chodil do rychlých protiútoků. Náš gólman si ještě ani nesáhl na míč a už jsme dvakrát inkasovali. To se zápas těžce rozehrává,“ řekl Furik.

Domácí z prvních dvou příležitostí udeřili. Nejprve Nakládala přeloboval Gettler. V 19. minutě gólman Jiskry vyrazil střelu Semenyny a Gettler míč pohodlně dorazil do brány. Rýmařovští byli po dvou obdržených brankách opaření a zcela vypadli z tempa. Do konce poločasu zahrozili pouze díky Kamilovi Kocúrovi, který pálil na holešovskou bránu ze střední vzdálenosti. Naopak domácí ještě jednu trefu přidali. Na poločasových 3:0 zvýšil ve 35. minutě Třasoň.

„Třetí gól nás definitivně srazil. Druhý poločas byl už jen o tom, abychom sebrali zbytky morálních sil a zápas nějak dohráli,“ řekl trenér Rýmařova. Jiskra šla do druhé půle s tím, že jen brzký gól ji vrátí do hry. Ale již ve 49. minutě Miklík zvýšil na 4:0. Tento gól sebral rýmařovským definitivní naději na bodový zisk z utkání.

Hra Rýmařova se zcela sesypala v rozmezí 65. a 71. minuty, kdy domácímu Holešovu padlo do brány vše, do čeho kopli. Do brány Jiskry zapadly postupně pokusy Semenyny, Miklíka a Uhříka. V tu chvíli domácí vedli již 7:0.

„Odhalilo to charakter některých hráčů. Za takového stavu se nehraje lehce. Přesto byli tři hráči, kteří mě překvapili svým odhodláním a nasazením,“ dodal trenér Furik. Až poté si čestný úspěch připsali také svěřenci Milana Furika. Po jedné akci nejprve Marek trefil břevno. Gól do sítě dotlačil rýmařovský útočník Čikl teprve v 72. minutě. Druhý gól pak Jiskra vstřelila v 84. minutě. Po vybojovaném míči Tomášem Furikem následovala pohledná souhra po ose Jiří Furik – Tomáš Palys – Jan Tihelka zakončil posledně jmenovaný. Jiskra tak podlehla v Holešově vysoko 2:7. Příští sobotu čeká na rýmařovské fotbalisty Strání. Domácí zápas začne v 16.30.

SFK ELKO Holešov – SK Jiskra Rýmařov 7:2 (3:0)

Branky: 13. a 19. Gettler, 49. a 67. Miklík, 35. Třasoň, 67. Semenyna, 71. Uhřík – 72. Čikl, 84. Tihelka. Rozhodčí: Pavlica – Vejtasa, Písečný. ŽK: Hrabina. Diváků: 250.

Rýmařov: Nakládal – Kneifel, K. Kocúr, Hleba (73. Hrabina), D. Furik (54. J. Kocúr) – Křepelka (73. Tihelka), J. Furik, Palys, Kršek (65. T. Furik) – Čikl, M. Furik (54. Marek). Trenér: Milan Furik.