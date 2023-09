/FOTOGALERIE/ Sedmé kolo fotbalové Divize E nedopadlo pro fotbalisty rýmařovské Jiskry dobře. Na hřišti v Nových Sadech prohráli 1:3. A aby toho nebylo málo, tak zápas nedohráli oba stopeři. Lukáš Cvacho byl vyloučen a Vojtěch Kneifel musel pro zranění střídat. Po jednom se soubojů skončil s trženou ranou v obličeji.

Nové Sady - Rýmařov 3:1 | Foto: Deník/David Kubatík

Rýmařov vstoupil do utkání dobře. Hned v jeho začátku měl tři velké šance. Do nich se dostali Palys, Kneifel a Kolísek. Na víc než nastřelené břevno to ovšem nestačilo. Domácí držel nad vodou svými zákroky gólman Kofroň.

Nové Sady udeřily hned z první pološance, kdy využily zaváhání Pitrona, který podcenil pokus, který na něj vyslal Čermák. Na trávníku míč skočil a na změnu směru nestačil brankář Jiskry zareagovat. „Místo toho, abychom šli do vedení a bylo to třeba 2:0, tak jsme z nevydařené střely inkasovali,“ mrzelo trenéra Furika.

Jeho mužstvo si však nadále na hřišti udržovalo převahu. Bylo silnější na míči, dobře kombinovalo a soupeře zatlačilo na jeho polovinu. Aktivita Jiskry vyústila v tvrdý zákrok Pančocháře na osamoceného Čikla, který sudí potrestal červenou kartou. Tu navíc udělil i na lavičce sedícímu Rusovi za protesty.

Tlak Rýmařova ještě více narostl, domácí se spoléhali pouze na brejkové situace. V největší šanci byl Čikl poté, co jej krásnou přihrávkou vyslal do šance Faltýnek. Útočník Jiskry šel sám na gólmana, ale ten své mužstvo znovu podržel.

„Velká škoda, že se nám nepodařilo tuto šanci využít a výsledek korigovat. Zápas by se vyvíjel jinak,“ litoval po utkání Furik. Síly na hřišti se následně vyrovnaly poté, co červenou kartu obdržel Lukáš Cvacho. „Za mě to zákrok na vyloučení nebyl. Řekl bych, že to ani nebyl faul, hodně sporný moment,“ kroutil Furik nevěřícně hlavou.

Místo vyloučeného Cvacha se na stopera posunul Kneifel, ale dlouho tam nevydržel. Ve 44. minutě obdržel úder do obličeje a s velkou tržnou ránou musel ze hřiště odstoupit. Zatímco hráč domácích neviděl ani žlutou kartu, Kneifel si ze souboje odnesl osm stehů.

Jiskra v tu chvíli byla na hřišti pouze v devíti hráčích. „Byl konec poločasu. Nechtěl jsem se připravit o střídání. Doufal jsem, že to do přestávky doklepeme,“ řekl Furik. Risk se mu však nevyplatil a ve čtvrté minutě nastavení poslal Šebora Nové Sady do dvoubrankového vedení. „Byla to pro nás hodně studená sprcha. Nehráli jsme špatně, ale prohrávali jsme 0:2,“ okomentoval poločas Furik.

Po změně stran se rýmařovský tým pokusil zariskovat a přešel na hru na tři obránce. „Nebylo co bránit. Cítil jsem, že kvalitou jsme lepší, než soupeř,“ zdůvodnil Furik. Jiskra se vrhla do dobývání novosadské brány, zatímco domácí spoléhali pouze na protiútoky. Jeden z nich využil v 57. minutě Ambrož, který z hraniční pozice šel od poloviny hřiště sám na gólmana a bylo rozhodnuto – 3:0.

Rýmařov dostal v závěru šanci pouze snížit. Po faulu na Faltýnka nařídil rozhodčí pokutový kop, který v 81. minutě proměnil Pavel Jeřábek. Na více to nestačilo a Nové Sady si výhru v závěru pohlídaly. „Soupeře nastartovala naše individuální chyba. Byť jsme byli aktivnější a měli více šancí, dopláceli jsme na špatnou koncovku. Během pěti minut v závěru první půle navíc přijdeme o dva stopery. Zápas se tím zamotal a pro nás to bylo neřešitelné,“ zakončil hodnocení zápasu Milan Furik.

FK Nové Sady – SK Jiskra Rýmařov 3:1 (2:0)

Branky: 9. Čermák, 45.+4 Šebora, 57. Ambrož – 81. Jeřábek (pen.). Rozhodčí: Písečný – Tvardek, Matulík. ŽK: Machálek, Krátký, Žďánský – Kneifel, Palys, Kolísek, D. Furik. ČK: 17. Pančochář, 18. Rus (mimo hřiště) – 37. Cvacho. Diváků: 298.

Rýmařov: Pitron – Kneifel (46. D. Furik), Kolísek, Cvacho, Křepelka (90. Hrabina) – Kršek (46. Jeřábek), J. Furik (62. Němec), Palys, Faltýnek – M. Furik – Čikl. Trenér: Milan Furik.