Další cenný skalp mají ve své sbírce fotbalisté rýmařovské Jiskry. Na domácím trávníku díky dvěma brankám Romana Marka porazili favorizované Kozlovice 2:0. Svěřenci trenéra Milana Furika se připsali už čtvrté vítězství v řadě.

Rýmařov obral Kozlovice | Foto: Kamil Furik

Zápas začal úvodním tlakem Kozlovic, hosté z něj ale s výjimkou několika rohů nic nevytěžili. Na první šanci se čekalo až do 30. minuty. Kozlovice rychlou souhrou rozebrali obranu Jiskry, na zadní tyči zakončoval do odkryté brány Heger, ale gólovou radost mu zkazil dobře postavený Kamil Kocúr. Hosté dále stupňovali tlak. O dvě minuty později po centru z rohu hlavičkoval z dobré pozice Řehák jen nad břevno.

Jiskra poprvé zahrozila ve 36. minutě. Ve středu pole dobře vybojoval míč Jiří Furik, který následně táhl rychlý protiútok do rozevřené obrany, nahrál Navrátilovi, do jehož prudké střely se položil Řehák. Do kabin se tak šlo za stavu 0:0. Tři minuty po změně stran vypálil těsně vedle pravé tyče Kamil Kocúr. V 55. minutě šla Jiskra do vedení. Po rychlém výpadu nahrával Navrátil pod sebe a míč pohotovou střelou umístil do sítě Roman Marek – 1:0.

Kozlovice následně zatlačily Jiskru do hluboké defenzivy, ale k přímému ohrožení brány nedocházelo. Rýmařovští naopak hrozili z rychlých a nebezpečných protiútoků. Jeden takový táhl v 74. minutě Jiří Furik, který byl faulovaný. K přímému kopu se postavil Marek, jehož bombu Kadlec konečný prstů vyškrábl mimo tři tyče. Až v 78. minutě se Kozlovicím podařilo rozebrat obranu Jiskry, zblízka vypálil Zdražil, ale skvěle postavený Pitron ránu lapil. Hosté už v závěru hráli vabank. Po jednom nákopu Jiskry vybojoval míč Němec, hlavou prodloužil na Marka, který v nastaveném čase svojí druhou trefou v utkání rozhodl o vítězství Jiskry 2:0.

SK Jiskra Rýmařov – FK Kozlovice 2:0 (0:0)

Branky: 55. a 90.+ 4 Marek. Rozhodčí: Doležal – Silný, Slabý. ŽK: K. Kocúr, T. Furik – Smékal, Řehák. Diváků: 165.

Rýmařov: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – M. Furik (72. T. Furik), Palys, J. Furik (90.+1 Němec), Zifčák (72. Tihelka) – Navrátil, Marek. Trenér: Milan Furik.

Kozlovice: Kadlec – Smékal, Heger (70. Nekuda), Kostka, Řehák, Vítek, Skopal, Michl, Olšanský, Kozák, Illík (77. Zdražil). Trenér: David Kobylík.