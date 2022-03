Rýmařov nehrál špatně, hlavně ve druhém poločase měl šance. „Vzhledem k vývoji utkání jsme s remízou spokojeni. Spíše nás trápí zranění dvou hráčů,“ rozebíral trenér zápas pro klubový web. Úvodní dějství ale z pohledu Jiskry až tak dobré nebylo. Ofenzivně ladění hráči Navrátil s Jeřábkem nebyli příliš ve hře. „O poločasové přestávce jsme se na tohle zaměřili. Jeřábek s Navrátilem se zbavovali míčů, utíkali ze svých pozic zbytečně do stran, kde příliš nebezpeční být ani nemohou. Apeloval jsem na ně, aby si míč podrželi na noze, snažili se více hrát jeden na jednoho a byli odvážnější. Tohle jim chybělo,“ pronesl Milan Furik.

Po přestávce začala Jiskra zlobit. „Druhá půle byla z jejich strany lepší. Oba měli gólové šance. Pavel Jeřábek mohl skórovat po hlavičce, která měla gólové parametry. Ve stoprocentní šanci byl Petr Navrátil, který ale střílel přímo na brankáře. Je to škoda, protože mohl zápas rozhodnout v náš prospěch,“ poznamenal zkušený kouč.

Bod nakonec bral, vrásky na čele mu ale dělá zdravotní stav Petra Krška a Pavla Jeřábka, kteří utkání na bohumínském trávníku nedohráli. „Krša zůstal po jednom ze soubojů ležet na hřišti. Přijela pro něj sanitka a musel na vyšetření do nemocnice,“ řekl Furik, Kršek se nakonec s týmem do Rýmařova vrátil. Kanonýr Jeřábek měl problém s kolenem. „Takhle brzy po utkání je těžké říct, v jakém stavu bude jeho koleno. To ukáží následující dny,“ uzavřel kouč.

FK Bospor Bohumín – SK Jiskra Rýmařov 0:0

Rozhodčí: Trigas – Broskevič, Bebenek. ŽK: Kubík. Diváci: 250.

Bospor Bohumín: Jakub Kodeš – Kubík, Václavíček, Jan Kodeš, Stošek - Sporysz (90.+1 Uher), Bloksch (88. Kvapil), Palej, Hanus – Malý, Halaška (60 . Padych). Trenér: Martin Špička.

Jiskra Rýmařov: Kameník – Procházka, K. Kocúr, Kolísek, Hleba – M. Furik, J. Furik, Konečný, Kršek (21. J. Kocúr) – Navrátil, Jeřábek (73. Tihelka). Trenér: Milan Furik.