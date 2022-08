„Konečně jsem po dlouhé době poznal radost z vítězství,“ usmíval se po utkání Martin Rozsypal. Jeho příchod byl akcí kulový blesk. „Stihl jsem čtvrteční a páteční trénink. V neděli jsem pak naskočil do zápasu,“ poznamenal zkušený gólman. Jeho tým se v Krnově prezentoval zodpovědným výkonem. „Bylo to utkání o jednom gólu. Oba týmy měly šance, my tu jednu proměnili. Myslím si, že naše výhra byla zasloužená,“ podotkl Martin Rozsypal.

Krnov byl soupeřem Fulneku v loňské podzimní části, než se odhlásil. Bruntálská jednička tak měla nejnebezpečnější hráče protivníka načtené. „Věděl jsem, že hodně gólový je Martin Sklenařík a na krajích číhá nebezpečí od Martina Václavka,“ řekla opora Bruntálu. Osobně mu zápas vyšel. „Hlavně, že jsme vyhráli. Ta nula je navíc,“ usmál se. „Určitě mě to bude stát něco v kabině, ale rád klukům něco dám,“ slíbil Martin Rozsypal.

Na derby přišla téměř tisícovka diváků. „Je to velká paráda. Věděli jsme, že přijde hodně lidí. Pro zdejší region je to velké derby. Pro Krnovské to musí být super, přeji jim takové návštěvy i v dalších zápasech. Věřím, že lidi budou chodit ve velkém počtu i na domácí zápasy Bruntálu,“ podotkl brankář, který dojíždí za svým novým angažmá z Ostravy.

Bruntál má mladý tým. „Jsou tu mladší kluci, ale jsou na tom fotbalově velmi dobře. V kabině je dobrá parta,“ pochvaluje si. „Velkým plusem je Ondra Kušnír, zkušený borec, který mladým pomáhá. Jsou rádi, že mají tak zkušeného hráče, který něco dokázal v kabině,“ přidal Martin Rozsypal další postřeh.

Letní přípravu absolvoval Martin Rozsypal v Bílovci, kde měl taky chytat. „Je to tak. Ale na něčem jsme se domluvili a pak bylo vše jinak. Proto jsem odešel,“ vysvětlil odchovanec Bílovce. „Koketoval jsem ještě s jinými kluby, ale zájem Bruntálu byl velký. Chci týmu pomoci,“ zdůraznil novic v bruntálské kabině.

Martin Rozsypal působil i pět let ve Fulneku. „Poté, kdy o mě v Bílovci ztratili zájem, jsem šel do Fulneku, který mi přirostl k srdci. O to více mě mrzí, jak to tam dopadlo. Jaro jsem strávil v Dětmarovicích, kde to také o velké fotbalové radosti nebylo. O to více se těším na letošní sezonu,“ zakončil dvaatřicetiletý brankář povídání.