/FOTOGALERIE/ Ve středeční divizní dohrávce mezi Rýmařovem a Krnovem se body dělily. Zajímavé fotbalové utkání skončilo remízou 3:3. Trenér hostujícího nováčka Gustav Santarius byl ale po zápase zklamaný. Už v neděli čeká na jeho tým další derby, a to na domácím trávníku s Břidličnou.

Rýmařov - Krnov 3:3 (1:2) | Foto: Jan Holouš

„Bod je pro nás málo. Měli jsme vyhrát. Z remízy jsem zklamaný. Bohužel jsme totálně prospali začátek druhého poločasu,“ řekl krnovský stratég. „Vstup do utkání jsme měli dobrý. Škoda jen, že Tilkeridisovi soupeř na poslední chvíli vypíchl balon. Dobrou šanci měl Váňa,“ vracel se k začátku první půle Gustav Santarius. „Nakonec šel do vedení Rýmařov. Gól jsme mu doslova darovali. Igbinoba chtěl řešit situace ve vápně fotbalově. Přišel o balon a domácí lehce šli do vedení. Za mě úplně zbytečná branka,“ zlobil se hostující kouč.

Gólové hody v Rýmařově! Domácí Jiskra remizovala s Krnovem

Krnov nakonec výsledek do přestávky otočil. „Mohli jsme vést i vyšším rozdílem. Jedna branka nám pro ofsajd nebyla uznaná. John se zapomenul v ofsajdové pozici,“ kroutil hlavou Gustav Santarius.

Úvod druhého poločasu patřil Rýmařovu. „Řekli jsme si, co budeme hrát. Bohužel opak byl pravdou. Začátek druhého poločasu jsme úplně prospali. Nechali jsme soupeře hrát. Ten vyrovnal a po penaltě, které předcházel letecký den domácího hráče, šel do vedení,“ poznamenal Gustav Santarius. „My jsme taky měli kopat penaltu, a to za faul na Hřivnáče. Tento zákrok jako penaltový, neviděl snad jen rozhodčí,“ zlobil se šéf krnovské lavičky. „Věřil jsem, že v momentě, kdy jsme srovnali, že dáme vítěznou branku. To se nám ale nepovedlo. Naopak v nastavení měl šanci soupeř,“ řekl ještě trenér Santarius.

V neděli čeká na Krnov další derby, a to s Břidličnou. „Mám z tohoto utkání obavy. Přece jenom máme v nohách těžké zápasy s Opavou a Rýmařovem. Navíc na Břidličnou dlouhodobě neumíme,“ uzavřel trenér Krnova.