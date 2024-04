Bruntálský stratég David Drexler nasadil do hry novou posilu, a to brankáře Adama Kudělu. Jedná se o devatenáctiletého odchovance Karviné, který během své kariéry nastupoval za Orlovou, Horní Suchou, Hlučín a Řepiště. „Náš brankář Šidlák má problémy s koleny, potřebujeme, ať se dá do pořádku. To byl důvod, proč jsme angažovali Adama,“ vysvětlil příchod nového akvizice trenér Bruntálu David Drexler.