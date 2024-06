Poslední domácí zápas letošní sezony skončil pro rýmařovské fotbalisty remízou. Jiskra šla do duelu proti HFK Olomouc opět v oslabené sestavě. Nakonec brala bod za výsledek 1:1. Gól za domácí vstřelil David Hleba.

Rýmařov doma remizoval. | Foto: Michal Furik

Do seznamu absentérů pro utkání s HFK přibyl na poslední chvíli Lukáš Zifčák. Jak trenér Furik avizoval, šanci opět dostali mladí. V základní sestavě se vůbec poprvé v mužské kategorii objevil Jan Zapletal. Na úvodní akci se čekalo až do 19. minuty. Po Navrátilově centru z přímého kopu se k hlavičce dostal Palys, ale nedokázal míč usměrnit do sítě. Hosté kontrovali střelou Svrčiny o deset minut později.

Následně se po pěkné akci Jiskry dostal ve vápně ke střele Němec, ale Šarman jeho přízemní pokus pokryl. Skóre zápasu nakonec otevřeli hosté. Ve 37. minutě hlavičkoval na zadní tyči Vejvoda, který trefil Kolíska a Vilímek už na míč nedosáhl. Dvě minuty před pauzou po Jeřábkově přihrávce pálil těsně vedle levé tyče Němec. Do kabin tak šli s jednobrankovým náskokem hosté.

Pět minut po pauze sehrála Jiskra rychlou akci, na jejímž konci slušná střela Němce skončila na boční síti. Jiskra se vyrovnání dočkala v 64. minutě. Na levé straně motal obranu Holice Navrátil, který míč poslal před bránu, kde se nejrychleji zorientoval Hleba a šajtlí srovnal. Hosté po změně stran hrozili sporadicky. V 71. minutě pálil vysoko nad bránu Pícha. Největší šanci měl v 79. minutě Machala, jehož štiplavou ránu Vilímek fantastickým zákrokem vytáhl nad břevno. Ani jednomu týmu se v závěru nepodařilo strhnout vítězství na svoji stranu. Jiskra se tak s Holicí rozešla smírně po remíze 1:1. Sezónu 2023/24 zakončí rýmařovští fotbalisté příští sobotu na půdě Vsetína.

SK Jiskra Rýmařov – 1.HFK Olomouc 1:1 (0:1)

Branky: 64. Hleba – 37. vlastní. Rozhodčí: Šimoník – Brázdil, Havrlant. Diváků: 175.

Rýmařov: Vilímek – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, Zapletal – Tihelka (81. Koryťák), Hleba (77. T. Furik), Palys, Navrátil – Němec (59. Marek), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.

Olomouc: Šarman – Kadlec (46. Purzitidis), Vejvoda, Pavelka – Skočovský, Pícha, Zeman, Svrčina (64. Stoklasa), Tylich – Machala, Kachlík (29. Novotný). Trenér: Petr Večeř.