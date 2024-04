/FOTOGALERIE/ Konečně prožili vítěznou radost! Fotbalisté rýmařovské Jiskry zvládli na jedničku utkání ve Slavičíně. Rychlý branka je uklidnila a nakonec zápas vyhráli 2:1. Hrdinou duelu byl dvougólový střelec Roman Marek.

Slavičín - Rýmařov 1:2 | Foto: Kamil Furik

Jiskra se ve Slavičíně představila znovu bez zraněných Krška s Navrátilem. V základní sestavě byli Lukáš Zifčák a také dorostenec Roman Marek. Byl to právě on, kdo už v 5. minutě poslal Jiskru do vedení. Vděčí za to ale výborné práci svých spoluhráčů. Jeřábek, Palys a Hleba napadali rozehrávku domácích, míče se nakonec zmocnil Jiří Furik, který krásnou průnikovkou mezi dvěma bránícími hráči uvolnil právě Marka. Ten se ocitl sám před gólmanem a chladnokrevně ho přeloboval – 1:0 pro Jiskru.

Jinak si v průběhu první půle rýmařovští příliš mnoho šancí nevytvořili. Poctivě a trpělivě bránili těsné vedení. Domácí byli častěji na míči a Jiskru zatlačili na její polovinu, hrozili ale spíše ze standardních situací. Ty se rýmařovské defenzivě v čele s Pitronem, který v jednom případě reflexivním zákrokem zlikvidoval šanci Slavičína, podařilo přečkat a do kabin tak šla Jiskra s jednobrankovým vedením.

Po změně stran Slavičín ještě více přidal, zároveň se ale otevírala vrátka v jeho obraně. Pavel Jeřábek šel třikrát sám na gólmana Pjajka, ani jednou na něj ale nevyzrál. Na rozdíl dvou branek Jiskra odskočila po hodině hry. Zifčákovu tvrdou střelu z hranice vápna brankář domácích pouze vyrazil, ale jen před číhajícího Marka, který pohotově do prázdné brány navýšil na 2:0.

Třetí branku mohl přidat střídající Tihelka, který ale trefil pouze boční síť. A tak udeřili domácí. V 71. minutě po centru z přímého kopu hlavou Pitrona překonal Juřica. Jen o pár minut později mohlo být srovnáno. Po rohovém kopu Pitron nejprve zlikvidoval nebezpečnou hlavičku domácího hráče, k míči se ale ještě dostal Hradil, který ve stoprocentní šanci překopl

Rýmařovští fotbalisté závěr odbojovali a po závěrečném hvizdu poprvé na jaře mohli sevřít pěsti ve vítězná gesta. Ze Slavičína si po vítězství 2:1 odvezli domů tři body. Ty budou chtít potvrdit v sobotu, kdy budou doma hostit Skaštice.

FC TVD Slavičín – SK Jiskra Rýmařov 1:2 (0:1)

Branky: 71. Juřica – 5. a 59. Marek. Rozhodčí: Brezáni – Mayer, Daniel. ŽK: Naňák, Juřica, Žůrek – J. Kocúr. Diváků: 150.

Slavičín: Pjajko – Hamalčík, Staněk, Jakubowicz, Naňák, Školník, Vincour (48. Žůrek), Kostka (65. Chrudina), Juřica, Vašulka, Hradil (82. Malenovský). Trenér: Petr Slončík.

Jiskra: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, J. Kocúr (80. Horák) – Zifčák (65. M. Furik), J. Furik, Palys, Hleba – Marek (62. Tihelka), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.