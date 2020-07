Rýmařovští fotbalisté ve svém druhém přípravném utkání hostili na domácím trávníku rezervu ligového Slovácka. Diváci viděli celkem devět branek. Jiskra prohrála 2:7. Její výkon byl hodinu dobrý, jenomže pak přišla silná průtrž mračen, hra se na deset minut přerušila. Od tohoto momentu už pak na trávníku existoval jeden tým, a to ten z Uherského Hradiště.

Rýmařov doma dostal sedm branek | Foto: Miroslav Mazal

„S prvním poločasem jsem byl spokojený, vlastně až do šedesáté minuty, než přišla průtrž mračen. Hra se na deset minut přerušila. Na hřiště se poté vrátil pouze jeden tým, a to byli hosté,“ řekl trenér Rýmařova Milan Furik. „Dohrávalo se na podmáčeném terénu, bylo vidět, že soupeř je více trénovaný, dal nám dvě branky a naše morálka šla dolů. Výsledek vypadá hrozivě, ovšem bylo to dáno i tím, že jsme si chtěli zahrát otevřený fotbal. V sobotu proti béčku Sigmy musíme dát do hry více taktických prvků,“ upozornil Milan Furik,