Jarní část zatím nepřináší divizním fotbalistům rýmařovské Jiskry radost. Tým zkušeného kouče Milana Furika všechny čtyři duely prohrál. Naposledy Rýmařovští padli na půdě favorizovaného Strání 0:2. Ostřílený kouč, který v minulosti působil úspěšně u opavské mládeže, věří, že jeho tým se zvedne, a to už v sobotním duelu proti Šternberku.

Milan Furik | Foto: Petr Widenka

Proti Strání nepředvedl Rýmařov vůbec špatný výkon. „Změnili jsme rozestavení. Věděli jsme, že jedeme na hřiště soupeře, který je první v tabulce a má nejlepší ofenzivu v soutěži. Musím říct, že úvod z naší strany nebyl špatný, bylo ale vidět, že domácí chtěli hodně brzy rozhodnout a tlačili se za gólem. I když si vytvořil tlak, tak zejména v první půli mu znesnadňoval kombinaci silný vítr,“ vracel se k poslednímu duelu Milan Furik. Je pravdou, že silný vítr komplikoval život všem. „Povětrnostní podmínky byly opravdu hrozné. Znehodnocovaly jakýkoliv pokus o kombinaci. Domácí se snažili hrát hodně vrchem. Pozitivum vidím v tom, že našim hráčům se dařilo dobře sbírat balony,“ podotkl kouč Jiskry.

Rýmařov padl na hřišti favorizovaného Strání

Rýmařov inkasoval už po dvanácti minutách hry. Po faulu Zifčáka proměnil penaltu Miklovič. „Byla to škoda. Přečkali jsme úvodní nápor. Zifi byl bohužel v souboji pozdě a byl z toho faul. Tím jsme domácím usnadnili vstup do utkání,“ poznamenal Milan Furik.

Hostům nešla upřít snaha. „V prvním poločase jsme zkoušeli využít větru, měli jsme střely z dálky, avšak chyběla nám přesnost,“ přiznal trenér.

Po přestávce přidalo Strání druhý gól. „Dostali jsme branku po velice sporné situaci. Gólu předcházela ruka domácího hráče, přestali jsme na chvilku hrát, rozhodčí ale tuto situaci neviděl. Za mě neměla branka spíše platit,“ mrzelo Milana Furika.

Rýmařov se nepoložil, snažil se s výsledkem něco udělat. „Jsem rád, že to kluci nezabalili. Velice dobře hrála zejména středová řada. Chválím především Davida Hlebu s Tomášem Palysem, kteří velice dobře sbírali míče a snažili se tvořit. To nám v první půli chybělo,“ podotkl kouč Jiskry. „Strání mělo více ze hry mělo šance. Ale i my jsme se dostali do dvou gólovek, mohli jsme s výsledkem něco udělat. Pozitivum vidím v tom, že to nebylo odevzdané,“ těšilo Milana Furika.

V sobotu hostí Rýmařov Šternberk. „Máme na čem stavět. Chválil jsem Hlebu s Palysem, ale v podstatě musím zmínit celou osu týmu, takže bych k tomu přičetl i Kolíska s Kamilem Kocúrem a také Peťu Navrátila. Když funguje osa, tak se na to vždy nabalí zbytek,“ zakončil Milan Furik.