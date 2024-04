Další jarní zápas, další porážka. Fotbalisté rýmařovské Jiskry se stále nemohou chytit. V domácím duelu se Šternberkem šli rychle do vedení. Soupeř ještě do přestávky ale srovnal a ve druhém dějství překlopil vítězství na svou stranu a vyhrál 4:1.

Rýmařov doma prohrál | Foto: Kamil Furik

Jiskra proti Šternberku bleskově udeřila. V šesté minutě přihrával před bránu z pravé strany Navrátil, Jeřábek před bránou míč netrefil, ale z druhé vlny dobíhající Hleba už ano. Pohotovou střelou poslal Jiskru do vedení. Srovnáno bylo ve 22. minutě. Střelu Zvědělíka dokázal Pitron vyrazit, míč se ale dostal k Sedláčkovi, který se střelou do prázdné brány nemýlil. Hned vzápětí mohl Jiskře vrátit vedení Navrátil, proti jehož střele ale Kopřiva dobře zasáhl.

Po půlhodině vymotal obranu Šternberku Palys, předložil míč Křepelkovi, který ho už ale nedokázal protlačit za Kopřivova záda. Na druhé straně vypálil nebezpečně Drmola, Pitron míč vytáhl nad břevno. V nastavení první půle došlo před bránou hostů k závaru, ale žádnému z rýmařovských hráčů se nepodařilo míč protlačit do brány.

Jiskra mohla udeřit hned na počátku druhého poločasu. Kamil Kocúr dal dlouhý míč za obranu, kde ho dokázal vybojovat Tihelka, ten posunul na Jeřábka, který v dobré šanci trefil Kopřivu. Hosté v 52. minutě využili nedorozumění rýmařovské obrany, míč procedil za Pitronova záda Sedláček.

Od další inkasované branky zachránil Pitron Jiskru v 64. minutě, kdy fantasticky vytáhl nad břevnu hlavičku Vašičky. Šternberk měl herně navrch, ale do vážnějších šancí se už nedostával. V 80. minutě to na druhé straně zkusil po Tihelkově přihrávce Jeřábek, ale bránu minul.

Pitron se v 83. minutě vyznamenal, když zneškodnil šanci Knebla. Na druhé straně byla Markova střela sražena na boční síť. Třetí úder přidal Šternberk o tři minuty později, centr na zadní tyč si našel nikým nehlídaný Knebl, který pohodlně skóroval. A to nebylo vše. O tři minuty později, když se Jiskra snažila ještě s výsledkem něco udělat, vpadli hráči Šternberku do otevřené obrany, Knebl si navedl míč do středu na střelu a Pitron se proti ráně natahoval marně.

SK Jiskra Rýmařov – FK Šternberk 1:4 (1:1)

Branky: 6. Hleba – 22. a 52. Sedláček, 86. Knebl, 89. Odstrčil. Rozhodčí: Mayer – Tomanec, Gasnárek. ŽK: Kolísek, Němec – Kuba, Vašička, Drmola, Kopřiva, Knebl. Diváků: 255.

Jiskra: Pitron – D. Furik, K. Kocúr, Kolísek, J. Kocúr (68. Němec) – Křepelka (46. Tihelka), J. Furik, Palys (76. Marek), Hleba – Navrátil (83. T. Furik), Jeřábek. Trenér: Milan Furik.