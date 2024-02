K dalšímu přípravnému duelu vyrazili fotbalisté z Břidličné do Havířova. Ambiciózní celek vedený krnovským rodákem Tomášem Mrázkem Kohovutě nešetřil. Nakonec vyhrál 5:0. Za domácí nastoupil i bývalý ligista Jan Schaffartzik.

Břidličná prohrála v Havířově | Foto: Viktorie Mrázová

Markovič, Miškev, Kostera, Beňa a Pavlíček, to je pětice hráčů, která Břidličné v Havířově chyběla. „Na to bych se ale rozhodně nechtěl vymlouvat. Nezačali jsme až tak špatně. Prvních dvacet minut bylo dobrých. Dostali jsme se do jedné šance,“ řekl hrající manažer Břidličné Marcel Cudrák. Po centru Adamovského zakončoval z dobré pozice Ježek, ovšem míč do prázdné branky neuklidil. „Následně jsme inkasovali gól. Do poločasu po chybě Ježka ještě jeden. Od 60. minuty už Havířov hru kontroloval,“ uznal Marcel Cudrák. „Výsledek neřešíme. Daleko více nás štve zranění Dydowiczce. Už pěti minutách hry si udělal výron v kotníku. Uvidíme, jak vážné zranění to bude. Je to nás klíčový hráč, takže jeho absence je velmi citelná,“ zakončil Marcel Cudrák.

Opava v prvním poločase zahazovala šance, nakonec s Bánovou remizovala

V sobotu od 13 hodin hraje Břidličná v Holici s Přerovem.

Havířov – Břidličná 5:0 (2:0)

Branky: 23. Hamrozi, 40. a 51. Jež, 61. Zaremba, 73. Wojnar.

Břidličná: Telíšek – Adamovský, Češek, Kirschbaum, Můčka – Mikuš, Dydowicz (5. Strážnický, 80. Cudrák) – Ježek, Žídek, Tögel – Veselý. Trenér: Jaromír Lukášek.